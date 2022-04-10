  • 27°C
香港時間 : 2022410日 (週日) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】加密資產騙案增　律師教路3招自保

個人增值 13:00 2022/04/10

分享：

加密貨幣、NFT（非同質化代幣）近年愈來愈受投資者注意，隨着其熱潮普及和價值上升，相關騙案亦隨之上升。

根據警方網絡安全及科技罪案調查科的數據顯示，在2021年上半年與加密貨幣有關罪案宗數已達496宗，已超越2020年全年的494宗。至於損失金額亦由2020年的3,739萬元急增至2.14億元。而近年涉及的案件較多以比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）及泰達幣（Tether）為主。

熱錢包Vs冷錢包　後者風險低

高嘉力律師行合夥人袁佩筠表示，近幾年關於社交平台及即時通訊軟件，如Facebook、WhatsApp的網絡詐騙案件增加。騙徒除了以銀行轉帳或電滙騙取金錢外，近年亦會利用加密貨幣具匿名和跨地域的特點，要求受害人將加密貨幣轉至指定錢包地址。

她舉例，騙徒會向受害人提供錢包地址，要求對方存入加密貨幣進行投資。當對方需要取出貨幣時，騙徒稱需要支付十多萬作為手續費，到受害人得知受騙時，資金已經不知去向。

她續稱，雖然騙徒提供加密貨幣的錢包地址，但其只是一個代碼（Code），要追蹤戶口的持有人及其是否在香港開設，當中有不少難處。即使知道持有人的名字，如當事人不在香港，尋找本港律師追討損失的作用接近零，因為香港未必有管轄權去處理，即使有法庭命令，如何執行也有一定困難。

隨着加密貨幣成為投資或支付方式，市民或企業亦需留意當中的安全風險。袁佩筠提出3項建議，在交易前需要注意。

1. 留意加密貨幣的種類：認清所投資的加密貨幣屬於Coin（貨幣）、Token（代幣），還是其他資產種類。

2. 選擇儲存媒介：加密貨幣需要儲存至專用錢包，如熱錢包（Hot Wallet）、冷錢包（Cold Wallet）。但前者需要連接網絡，被不法分子入侵的風險較高；而後者毋須連接網絡，交易時必須插入實體裝置（如USB）才能交易，風險相對比熱錢包低。

3. 分散儲存：當企業需要使用加密貨幣時，可將小部分存放在熱錢包，其餘存放在冷錢包；若企業要大規劃使用加密貨幣，建議要有IT專家支援、員工需要熟悉加密貨幣的操作。

 

作者：廖淑瑩

責任編輯：蕭寶玲

【原文：加密幣騙案增 律師倡3招免受損

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】全球首座加密貨幣城市　房屋最平6萬美元起　公民身份地契均鑄造成NFT
2022/04/07
【NFT】全球首座加密貨幣城市　房屋最平6萬美元起　公民身份地契均鑄造成NFT
【品味投資】Tudor 2022新錶款式　即睇邊5款3萬元以下即可入手！
2022/04/07
【品味投資】Tudor 2022新錶款式　即睇邊5款3萬元以下即可入手！
【品味投資】乾隆皇帝弘曆珍藏書畫拍賣　「洗馬圖」最高估價2,400萬
2022/04/07
【品味投資】乾隆皇帝弘曆珍藏書畫拍賣　「洗馬圖」最高估價2,400萬
【NFT】首批5000個高登公仔腦魔NFT　首1000名白名單成員2373.7港元入手
2022/04/07
【NFT】首批5000個高登公仔腦魔NFT　首1000名白名單成員2373.7港元入手
【品味投資】OMEGAｘSwatch「甩色」質素不似預期　外國網民：唔值得炒
2022/04/06
【品味投資】OMEGAｘSwatch「甩色」質素不似預期　外國網民：唔值得炒
NFT 社交平台 軟件 罪案

下一篇文章

【抗疫外賣】千禧新世界香港酒店推花系下午茶　618元2位嘆鹹甜點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至4月4日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至4月4日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款