【NFT】加密資產騙案增　律師教路3招自保

加密貨幣、NFT（非同質化代幣）近年愈來愈受投資者注意，隨着其熱潮普及和價值上升，相關騙案亦隨之上升。

根據警方網絡安全及科技罪案調查科的數據顯示，在2021年上半年與加密貨幣有關罪案宗數已達496宗，已超越2020年全年的494宗。至於損失金額亦由2020年的3,739萬元急增至2.14億元。而近年涉及的案件較多以比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）及泰達幣（Tether）為主。

熱錢包Vs冷錢包 後者風險低

高嘉力律師行合夥人袁佩筠表示，近幾年關於社交平台及即時通訊軟件，如Facebook、WhatsApp的網絡詐騙案件增加。騙徒除了以銀行轉帳或電滙騙取金錢外，近年亦會利用加密貨幣具匿名和跨地域的特點，要求受害人將加密貨幣轉至指定錢包地址。

她舉例，騙徒會向受害人提供錢包地址，要求對方存入加密貨幣進行投資。當對方需要取出貨幣時，騙徒稱需要支付十多萬作為手續費，到受害人得知受騙時，資金已經不知去向。

她續稱，雖然騙徒提供加密貨幣的錢包地址，但其只是一個代碼（Code），要追蹤戶口的持有人及其是否在香港開設，當中有不少難處。即使知道持有人的名字，如當事人不在香港，尋找本港律師追討損失的作用接近零，因為香港未必有管轄權去處理，即使有法庭命令，如何執行也有一定困難。

隨着加密貨幣成為投資或支付方式，市民或企業亦需留意當中的安全風險。袁佩筠提出3項建議，在交易前需要注意。

1. 留意加密貨幣的種類：認清所投資的加密貨幣屬於Coin（貨幣）、Token（代幣），還是其他資產種類。

2. 選擇儲存媒介：加密貨幣需要儲存至專用錢包，如熱錢包（Hot Wallet）、冷錢包（Cold Wallet）。但前者需要連接網絡，被不法分子入侵的風險較高；而後者毋須連接網絡，交易時必須插入實體裝置（如USB）才能交易，風險相對比熱錢包低。

3. 分散儲存：當企業需要使用加密貨幣時，可將小部分存放在熱錢包，其餘存放在冷錢包；若企業要大規劃使用加密貨幣，建議要有IT專家支援、員工需要熟悉加密貨幣的操作。

作者：廖淑瑩

責任編輯：蕭寶玲

【原文：加密幣騙案增 律師倡3招免受損】

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