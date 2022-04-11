【NFT】英超利物浦NFT上架6日嚴重滯銷　只賣出6%分分鐘要倒蝕

不少投資者都認為NFT是新興的投資品，投資NFT必賺無疑，不過事實可能相反。英超球會利物浦早前與與蘇富比合作推出「LFC Heroes Club」NFT產品，整個系列合共有171,072幅畫像包括領隊高普、球員沙拿、雲迪克等24位的畫像。原本利物浦預計NFT會大賣，將目標金額訂在850萬美元（約6,660萬港元），並計劃將NFT 10%的收入捐到利物浦慈善基金，但開賣後卻嚴重滯銷。

該作品系列於蘇富比上架，每幅定價為75美元（約587港元），由3月30日至4月4日發售。原本利物浦預計NFT會大賣，將目標金額訂在850萬美元，並計劃將NFT 10%的收入捐到利物浦慈善基金。可惜作品上架不足一個星期，卻只賣出9721幅頭像，合共收入729,075美元（約571萬港元），即只售出整套系列不足6%，與初期目標相距甚遠。售價最高是穆罕默德沙拿的NFT，最終以88,200美元（約69萬港元）的價格售出。如果扣除作品的上架費、製作費、廣告費等費用，分分鐘要倒蝕。

利物浦球迷媒體This is Anfield就指，球會雖然希望在NFT市場上分一杯羹，但顯然球迷對此舉並不賣帳，認為球會藉此斂財，因此受不少人抵制。

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責任編輯：嚴熹曼

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