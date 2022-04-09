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【復活節2022】奕居推春日家庭遊Staycation　兩晚住宿＋下午茶＋早餐套餐

精明消費 10:00 2022/04/09

分享：

奕居為迎接季節更迭及慶祝復活節，推出一家大小兩晚豪華住宿，可品嘗Salisterra及The Continental的豐盛復活節早午餐，亦舉行美食市集及兒童活動，最適合親子歡度復活節。

由4月2日至5月31日期間，春日家庭遊Staycation套票包Studio 80兩晚住宿，Salisterra下午茶一份、每日早餐套餐、免費Maxi Bar及無限點播客房高清電影。小朋友更可全日試駕BMW Saloon出遊，帶同Salisterra主理之野餐禮盒，價格由7,000元起。

4月15日至18日Salisterra供應復活節周末烤肉套餐，每位1,188元，The Continental則有三道菜式早午餐，每位348元起。復活節周末特設兒童復活節活動，全日備有多個時段可供選擇。同時Sky Lounge亦舉辦奕居市集，選購精選禮品、食材及佳釀。

    點擊圖片放大
    +2

地址：金鐘金鐘道88號
電話：3968 1111

作者：張頌婷
責任編輯：黃鑑江

（節錄）

【原文：奕居推春日家庭遊Staycation 復活節早午餐及兒童活動（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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