【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」

部分糖尿病患者因病情影響，有需要補充體內缺乏的胰島素，降低血糖，控制糖尿病，所以糖尿病人經常要監察着血糖情況。

英國廣播公司BBC指一種人造胰腺已研發面世，顛覆一直要「拮手指」來檢測血糖水平，絕對是糖尿病人的佳音。

人造胰腺是一套閉環系統，由皮下傳感器、自動泵和手機應用程序組成。植入皮下的傳感器會持續監控血糖水平，通過無綫傳送將數據輸入一個自動泵，計算並自動調整身體所需的胰島素量。有了人造胰腺，患者就不需要通過「拮手指」來測試血糖水平，防止血糖過低危及生命。

■人造胰腺的操作過程■







毋須半夜起床測血糖

這創新科技能夠讓糖尿病患者的護理和日常生活完全改變，在英國已有約900名一型糖尿病患者，部分為一型糖尿的兒童病人參與是項試驗。有患者媽媽指這套系統改變了全家的生活，因為一直以來，年幼病人晚上睡覺時都必須設置提醒，每2個小時做一次「拮手指」檢測，根據血糖水平的變化調節胰島素。有了自動監測，終於能一覺睡到天明。

一型患者生活重拾正軌

今年適逢世界首宗糖尿病患者接受胰島素注射100周年，人造胰腺的出現，為治療糖尿病邁進新里程。

英國國民保健署NHS糖尿病專家Partha Kar教授說：「由機械裝置檢測、自動為患者給藥，這聽起來很科幻，但技術和機器確實已經是我們日常生活的重要組成部分。這套半自動系統離全自動系統並不遙遠，一型糖尿病患者可以如常生活，而毋須擔心血糖水平或用藥。」

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：人造胰腺面世 糖尿病人有望告別「拮手指」日子（收費文章）】

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