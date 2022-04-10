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【抗疫外賣】千禧新世界香港酒店推花系下午茶　618元2位嘆鹹甜點

個人增值 10:00 2022/04/10

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千禧新世界香港酒店大堂酒廊The Lounge推出全新花系主題「隨您配」下午茶套餐，每位客人可於6款清新怡人的花香甜品及4款精緻鹹點中選享10件茶點，搭配最個人化的「隨您配」下午茶口味。

【奕居推春日家庭遊Staycation 兩晚住宿＋下午茶＋早餐套餐：按此

美食以芬芳鮮花為靈感，主打推介有造型可愛、呈一棵仙人掌狀的開心果紫羅蘭雜莓撻。另有粉橙色調的洛神花呍呢嗱慕絲、玫瑰荔枝紅桑子撻、薰衣草士多啤梨慕絲等。

鹹點方面同樣精采，包括黑松露菌雞肉沙律牛角窩夫，用上新鮮酥皮製成的鬆軟窩夫，伴以加入了香草、茴香及蛋黃醬的燒雞肉沙律。其他精選鹹點還有鵝肝慕絲甜酒啫喱、西班牙風乾火腿配水牛奶芝士及蜜瓜等。

每份下午茶均包括鮑魚撻一件，周末限定更呈獻廣受歡迎的波士頓龍蝦包、黑松露菌蝦丸及半熟澳洲和牛伴蒜蓉多士各一件。

下午茶價錢為周一至五318元1位、618元2位；周六、日及公眾假期468元1位、748元2位。套餐包括咖啡、茶或香草茶一杯，或加58元升級至冷萃咖啡一杯，亦可再加58元，額外享用Villa Sandi Prosecco,Il Fresco,Brut N.V. DOC意大利有氣酒一杯，另需加一。

「隨您配」下午茶套餐
電話：2313 4222
供應日期：即日起每天下午2時30分至下午5時30分

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：千禧新世界香港酒店推出 花系主題「隨您配」下午茶套餐（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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