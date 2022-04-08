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蘋果密打月租iPhone算盤 私隱度成硬件訂閱服務關鍵

博客 15:09 2022/04/08

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昨日大家收到由「財爺」陳茂波（波叔）送出的5000大元消費券，不知是否已一炮過用完？多家流動網絡商亦專門設計了約5000元的套餐，包括24個月5G月費計劃連多項增值服務等等，不過對薑餅人而言，最吸引的便是3香港以6000元一口價，包2年5G服務外，還包括一部iPhone SE（128GB），感覺上好像很抵似的。

雖然月費隨網絡商定價，但一部iPhone SE的價值已4000多元，換言之，5G在推出兩年後，月費已低至80元以下，相信有助進一步推動5G的上客量。 

毋須等兩三年才換新機

不過，薑餅人今次想說的，其實是有關未來擁有iPhone方式的轉變，皆因近日有海外財經媒體的專欄作家推斷，蘋果考慮將月租服務，由軟件延伸至硬件。簡單來說，便是容許果粉以月費形式租用iPhone、iPad甚至Mac機，每個月向蘋果課金，直至合約期滿後，用家可中止合約把設備退回，又或選擇續約，然後換一部最新型號的產品繼續使用，這樣用家便毋須兩至三年才換一次新型號，有助提升蘋果的收入及盈利能力。 

立約回收舊機再出新機

事實上，現在市場上早已有各式各樣的信用卡分期出機優惠，有些網絡商甚至以免費方式送出手機，只要在用家的月費上加價，即可填補機價。

但這些支付方案，最終的手機擁有權均為用家，而非其他人。個別網絡商更會與用家立約，會在合約期滿後，以承諾價回收從該網絡商購買的舊機，然後讓用家再出一部最新型號的新機。

新iPhone太貴減換機意欲

iPhone愈賣愈貴，令不少用家延長了換新機的時間，由以往每兩年換一次機，延至三至四年也不為新機所動亦不出奇，加上智能手機的功能，在近五年來說都沒有重大創新方向，最多只體現日益進步的攝影鏡頭。但對不愛拍照或打機的用家來說，一部iPhone 8 Plus，擁有5.5吋屏幕，兼具備無線充電及Touch ID指紋解鎖，已足夠日常應用，可算是蘋果最經典的iPhone型號。目前這款手機的翻身或二手機價僅2000多元，卻可運行最新的iOS15作業系統，對不想花高價追新機，但又想用iPhone的用家，實在是很划算的選擇，這解釋了蘋果為何考慮由賣機變成租機。

不捱貴買機卻可用新機

據市場調查報告指出，現時果粉平均換機時間為三年。換言之，假設用家人數不變，便要每三年才能從用家收取賣機收入，這對蘋果的增長埋下隱憂。因此，蘋果以月費代替分期付款「擁有」一部iPhone，說穿了其實就是偷換概念，把「擁有權」重新定義。因為在月費制之下，用家不會是設備的擁有者，而只是一名付費使用者，這樣用家便毋須以高價買機，但又有新機可用，蘋果也能每月有收入，可謂雙贏之局。

由賣變租機考驗私隱度

當然，薑餅人相信用家怎樣使用出租設備，蘋果不會有明確的規範。但蘋果一向重視私隱，而不少果粉也因為蘋果設備的保安度較高，才選用蘋果產品，現在由賣機變租機，相信不少用家會對私隱及個人資料保障有很多疑問，蘋果如何處理？將很影響此潛在新服務的發展路向。 

*美國加息或提速　應否趁低息轉按？*

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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