【胡潤富豪榜】李嘉誠成全球房地產首富！香港仲有邊個地產富豪？呢個國家出最多有錢富商！

胡潤研究院發布「2022胡潤全球房地產企業家榜」，列出了全球前100名房地產企業家，他們的財富主要來源於房地產行業，全球前100名房地產企業家總財富4.2萬億元人民幣（下同）。中國以52位居首，其次是美國有17位。

香港首富長江實業94歲的李嘉誠以2,050億元的財富成為全球房地產首富。而恒基兆業94歲的李兆基以1,700億元排名第2，碧桂園41歲的楊惠妍以1,650億元排名第3。

李嘉誠及其家族以2,050億元的財富成為全球房地產首富，比去年減少3%；李兆基以1,700億元的財富位列第2，比去年增長8%；碧桂園的楊惠妍及其家族以1,650億元的財富位列第3，比去年減少21%；包玉剛女婿會德豐的吳光正及其家族以1,150億元的財富位列第4，比去年增長38%。

在10強中，除了出自中國的富商外，亦有2個分別來自英國的31歲休·格羅夫納（Hugh Grosvenor）以1,000億元的財富位列第7，以及美國歐文公司的唐納德·布倫（Donald Leroy Bren）以950億元的財富位列第8。

■胡潤全球10大房地產企業家榜■

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責任編輯：區祖飛

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