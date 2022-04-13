如何在大跌市中生存下來

港股經歷過3月的大幅波動看似轉趨更平穩，但近日又要驚美國聯儲局快速縮表，恒指再次跌破22,000點重關口。如果大家之前未經歷過一次大跌市，應要有好好準備。

選對公司業務

要在股市生存，必須做好選股工作。傳奇投資者股神巴菲特最近發布了公司的年度股東信函，他在信中強調，他和他的長期商業夥伴查理芒格不是選股者，而是揀選業務的人。採用這種心態對於在市場暴跌中倖存絕對至關重要。另外，選對了股，又要考慮價格。雖然股神強調價值而非價格，但如果價格高於內在價值買入就沒有意義。因此，即使是對的股，也要用對的價格去買。

選股三大準則

在當前市況之下，選股要考慮兩個重要準則。一是要有盈利，而且持續增長，二是市盈率（PE）衡量屬歷史較低水平。揀選公司的收入及盈利增長能見度很高。不過，在港股中搵到能見度高的公司一點不易，尤其政策風險完全無得估。三是營運現金流或自由現金流為正數並有增長。

波動性是恒常

投資心態是能否生存下來的關鍵。這是因為股市在短期內本質上是不可預測的，可以由任何特定時間的情緒和情緒驅動。然而，在較長時期內，我們投資組合中公司營運表現才是推動回報的因素。採用長期持有心態可以讓投資者堅持到底，而不是在市場轉壞時賣出。波動性只是股市的一部分，我們必須能夠承受不可避免的起伏，才能隨着時間的推移獲得超越市場的回報。要不被市場牽引，可以利用平均成本法去作為入市策略，這可減低市場大幅波動的影響。若然壓力感很重，多數反映倉位過大，可適當減輕。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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