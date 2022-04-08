【最佳餐廳2022】亞洲20大最佳餐廳排行　本港呢2間成功打入10強！

香港一直被稱為「美食天堂」，集合世界各地特色菜式，深受港人和遊客歡迎。近年各地均興起熱門的日式「廚師發辦」（Omakase），品嚐日本新鮮的食材。不過，列於「亞洲50最佳餐廳」榜首之位的日本餐廳，主打的菜式卻是烹調懷石料理餐廳。而香港亦有2間餐廳突圍而出，打入前10位的亞洲最佳餐廳。即刻同大家睇睇首20強餐廳名單，雖然暫時仍未可到其他國家旅遊，嚟一轉睇咗當食咗先！

「亞洲50最佳餐廳」近日公布2022年最新入選餐廳名單，在首20名餐廳中，日本餐廳佔大多數，有9間，而登上榜首的餐廳是位於日本東京的Den，此餐廳同時獲得由聖沛黎洛和巴娜贊助（S.Pellegrino and Acqua Panna）的「亞洲最佳餐廳」稱號，主廚兼老闆長谷川在佑和他的團隊以有趣、個性化的方式烹調懷石料理。

在排行榜首20名中，香港餐廳佔了2間，它們同樣位於中環，分別是排名第5的大班樓（The Chairman Restaurant HK）和第9的Neighborhood。大班樓為本港一間粵菜餐廳，它於2021年榮登亞洲50佳餐廳第1名，成為首家獲亞洲最佳餐廳榮譽的香港餐廳。而Neighborhood為一間主打法國菜的餐廳，這一間餐廳即使它並沒有開設網站、營銷，甚至沒有Instagram帳戶，但仍然需要提前幾周預訂，非常受歡迎。

■20大亞洲最佳餐廳排行榜■

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責任編輯：區祖飛

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