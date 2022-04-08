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天光墟小買賣大意義　從擺攤體會理財原則

博客 13:20 2022/04/08

分享：

天光墟令我們深深體會到應買則買的理財原則，也認識到要珍惜不要浪費，做到真正循環再用。

來天光墟買東西的主要長者和低收入人士，他們的誠實（例如排隊比錢、提醒孩子找多了錢），不會貪小便宜（唔畀錢我唔買架、1蚊太平，收2蚊啦！），不會浪費（一件夠了，不用買一送一）和珍惜（一對舊波鞋，也會買回家修補繼續用），很值得我們敬佩和學習。

【教孩子理財不應單純「講錢」：按此

天光墟的買家不需別人施捨，公平交易，即使他們的負擔能力不高，但仍然願意付出。

天光墟雖然是1元買賣的地方，但它的意義遠比小買賣大。

真正的用家講求實用，就算只賣1元，他們都會仔先細檢測物品。一位男士想買短褲但嫌沒口袋，哪怕只是1元，不合用他也不會購買；另一位要買枱燈，雖然枱燈是名牌和外觀很美，但尺寸不合，最後一樣放棄。

天光墟令我們深深體會到應買則買的理財原則，也認識到要珍惜不要浪費，做到真正循環再用。

應買則買　珍惜不浪費

天光墟同時啟發我們要珍惜物品和不浪費，更學懂知足，因為珍惜和不浪費是理財（甚至人生）最重要的元素。要明白資源有限、欲望無窮，如果我們懂得和實踐這道理，不論成年人或小孩有更大機會多儲蓄，控制消費，不投機，也不會為了賺快錢鋌而走險、走上歧途。

兩個兒子從「趁墟」的體驗，體驗買賣雙方是平等，要尊重別人及感恩，說得最多是謝謝；感謝各人幫忙繼續使用，延長物品的生命，物盡其用，所以樂意早起和繼續。要有效便要持續做、定期做。

天光墟和筆者推廣兒童、青少年理財教育工作有密切的關係，因為在2008年有這個願望，2010年出版親子理財著作《從一元開始》書名來自它的啟發。《從一元開始》可以解讀為理財應從小開始教與學，也可以解讀為當我們有1元便開始要理財。

【天光墟‧之二】

 

【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研究結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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撰文 : 李錦博士

欄名 : 親子理財

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