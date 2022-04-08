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因興趣發展多門生意　KB不願為金錢影響友誼

個人增值 20:00 2022/04/08

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鬼主意多多的李健宏（KB），在網上推出整蠱節目《玩爆你個腎》後大受歡迎，之後更進軍電視圈，擔任節目主持。自言興趣多多的他，更因而發展出多門生意，實行興趣與生意並行。

友誼比賺錢重要

KB稱自小沒有創業念頭，更指自己「完全不是做生意的材料」，但現時卻擁有多門生意。他坦言，做生意主要以興趣行先，再找信任的夥伴一起經營，發揮各自的長處。無論是創業、還是工作，KB都是以友誼行先：「如果會因為生意、金錢而影響彼此關係，我寧願不要」。

凡事以興趣行先的KB，因為喜歡Slogan Tee，在市面上找不到心水的衣服，就決定自行印衣服，因而誕生了服裝品牌THE BADDIES。

除了在香港有生意外，KB在日本亦有經營滑雪學校及酒吧。KB坦言，2015年接觸了滑雪，找到家人以外的快樂。之後經常有朋友着他推薦滑雪教練，最後與朋友商討下決定開設滑雪學校，寓工作於娛樂，更可以借工作之名行滑雪之實，每季到日本教滑雪。由於滑雪學校的客人多以遊客為主，近年因疫情所限，現時已經停業。

【婚後由老婆掌管財政大權 KB：自己理財一定「乞食」：按此

雖然KB創業的原意並非賺錢，生意亦有不錯成績，但KB卻難以同時兼顧工作及生意，他舉例指，當他主力做電視台工作時，就放下了服裝生意，直至去年才重拾服裝生意，所以生意有時賺錢、有時打和。

KB最初以整蠱節目為人所認識，但跳入電視圈後，就擱置了網上節目。不過，疫情卻成為了新的契機，令他多了空閒時間了解自己，更找回初心，決定重拾YouTube Channel。

在疫情剛開始時，不少行業停擺，但KB卻發現滑水活動沒有暫停。一向喜歡滑水的KB，趁疫情期間，與滑水教練上堂學習，希望可以透過教滑水賺點「零用錢」，並推廣滑水這項運動。

 

記者：曹佩鈞
服裝提供：The Baddies

同場加映：伍樂怡開貝果店靠口碑吸客　創業不為賺錢為興趣

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