【理財有方】教你掌握「佛系」致富法　滾存儲蓄達財務自由

下一篇文章
蘋果密打月租iPhone算盤 私隱度成硬件訂閱服務關鍵
早前有報道指一位日本大叔靠「減法生活」儲錢法，於51歲就儲下1億日圓（約650萬港元），提早10年退休。
所謂「減法生活」，即減少生活上非必要開支。這位大叔多年來秉持着不浪費的原則：一件衣服穿20年、一雙鞋穿30年，一點一滴地儲下一筆財富，正是傳統「靠慳致富」的佼佼者。其實想致富、提早退休，又不想大大降低生活質素，除了堅守「應用則用」的消費原則，亦要藉具效益的財富管理方案，達至財務自由。
【日本打工仔唔鍾意使錢年儲23萬 唔投資佛系儲蓄都可提早退休：按此】
另類「佛系」致富法
「一個理想的財富管理方案，能在你休息時，資產仍不斷增值。」這種新派理財模式十分適合今天追求「佛系」致富的人士，要達成中短期或中長期的儲蓄目標，便要選對財富增值方案。
【港元短期儲蓄保險比較 邊款5年保證內部回報率高達2.82%？：按此】
「佛系」管理達致三重目標
其實另類「佛系」致富法的另一好處，就是依靠保險公司的專業投資團隊，透過跨地域、跨行業、跨周期的多元投資組合，為你爭取更高潛在回報及分散投資風險。較全面的計劃更可讓你將已累積的現金價值轉為終身年金，成為退休的強大後盾；加上備有更改保單持有人／受保人的彈性，令財富可以透過保單直接傳承給摯愛及下一代。
掌握投資機遇
市場上亦有提供多元保單貨幣選擇的分紅式儲蓄險，讓投保人根據個人的長綫理財需要，選取「心水」保單貨幣。較全面的計劃更備有靈活資金安排，讓保單持有人隨時調動資金，例如可於指定年期起將部分「終期紅利」所提供的回報鎖定，轉換成現金紅利，於保單內繼續滾存生息，或提取使用，享有靈活的理財彈性。
要達成致富的目標，除了可借鏡日本大叔的「靠慳」妙法，依托周全的財富管理方案，亦可「佛系」致富。
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管
欄名 : 保險DNA