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【理財有方】教你掌握「佛系」致富法　滾存儲蓄達財務自由

博客 16:50 2022/04/08

分享：

早前有報道指一位日本大叔靠「減法生活」儲錢法，於51歲就儲下1億日圓（約650萬港元），提早10年退休。

所謂「減法生活」，即減少生活上非必要開支。這位大叔多年來秉持着不浪費的原則：一件衣服穿20年、一雙鞋穿30年，一點一滴地儲下一筆財富，正是傳統「靠慳致富」的佼佼者。其實想致富、提早退休，又不想大大降低生活質素，除了堅守「應用則用」的消費原則，亦要藉具效益的財富管理方案，達至財務自由。

【日本打工仔唔鍾意使錢年儲23萬 唔投資佛系儲蓄都可提早退休：按此

另類「佛系」致富法

「一個理想的財富管理方案，能在你休息時，資產仍不斷增值。」這種新派理財模式十分適合今天追求「佛系」致富的人士，要達成中短期或中長期的儲蓄目標，便要選對財富增值方案。

  • 提供保證回報的儲蓄險

    保費繳付年期可短至2年，於3年或5年期滿後就能獲得保證回報。這類儲蓄險風險較低，而回報較定期存款優厚，適合追求中短期儲蓄目標的人士。
     
  • 分紅式儲蓄險

    這類儲蓄險的保單年期通常較長，潛在回報亦較短期儲蓄險為高，一般會提供保證現金價值及非保證「年終紅利」及「終期紅利」。非保證回報會取決於宏觀經濟環境，因此這類儲蓄險需透過相對較長的時間爭取較高的長綫回報，藉雪球效應令財富不斷滾存累積，適合追求中長綫理財目標的人士。

【港元短期儲蓄保險比較 邊款5年保證內部回報率高達2.82%？：按此

「佛系」管理達致三重目標

其實另類「佛系」致富法的另一好處，就是依靠保險公司的專業投資團隊，透過跨地域、跨行業、跨周期的多元投資組合，為你爭取更高潛在回報及分散投資風險。較全面的計劃更可讓你將已累積的現金價值轉為終身年金，成為退休的強大後盾；加上備有更改保單持有人／受保人的彈性，令財富可以透過保單直接傳承給摯愛及下一代。

掌握投資機遇

市場上亦有提供多元保單貨幣選擇的分紅式儲蓄險，讓投保人根據個人的長綫理財需要，選取「心水」保單貨幣。較全面的計劃更備有靈活資金安排，讓保單持有人隨時調動資金，例如可於指定年期起將部分「終期紅利」所提供的回報鎖定，轉換成現金紅利，於保單內繼續滾存生息，或提取使用，享有靈活的理財彈性。

要達成致富的目標，除了可借鏡日本大叔的「靠慳」妙法，依托周全的財富管理方案，亦可「佛系」致富。

 

＝＝＝＝＝

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險創新營銷品牌部部門副主管

欄名 : 保險DNA

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