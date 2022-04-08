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【1萬元消費券】3大電器用品商戶消費券優惠　豐澤優惠低至22折　友和可領電子優惠券

精明消費 18:05 2022/04/08

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1萬元消費券首階段終於到手，不少市民都打算購買電器用品或電子產品，有多間電器商戶就推出消費券優惠吸引顧客，包括1折搶iPhone、買滿額即減優惠，下面列出3間電器用品商戶，睇清楚有咩消費券優惠！

1. 豐澤

由即日起至5月31日，「豐澤抵得祭」推出各種優惠，門市及網店有超過1,000件產品低至22折。包括由即日起至4月26日，每個星期早上10時開始於網店都有一個品牌做優惠，首星期是Sony產品包括手機、電視、耳機、HiFi、PS5等相關產品低至47折。第二星期由4月13日至19日，Samsung產品低至72折、第三星期由4月20日至26日，Dyson產品低至71折。

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另外有部分產品做1折優惠，每件1折產品限售3件，以抽籤形式進行，只需要於豐澤App預先登記即可。逢星期四早上10時開始網店亦有快閃優惠，由空氣清洗機、居家娛樂產品、平板電腦等都有優惠，最低低至39折。

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易賞錢會員用豐澤App可享總值高達1,600元的電子優惠券，於門市或網店購買美容及護理產品、家具裝飾、寵物用品、運動健身器材、烹飪用品等都可使用。

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2. 百老滙

消費券用八達通或WeChat Pay HK支付，可領取電子優惠券，消費滿500元即減50元。另外多款電腦產品、家廚電器、美容產品、電視音響等於網店購買並輸入指定優惠碼可享額外折扣，優惠低至23折。

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3. 友和

4間支付平台各有優惠，使用Alipay HK支付可領取50元電子優惠券、使用八達通支付可領取60元電子優惠券、使用Tap&Go支付買滿1,500元可即減80元及指定產品37折，使用WeChat Pay HK指定產品低至34折。另外，由即日起至5月30日，購買美容護理產品、生活廚房電器、電子產品、母嬰產品，買滿指定金額輸入優惠碼都可享現金即減優惠，立減優惠高達480元。

    點擊圖片放大
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首期消費券不夠買？友和支持使用合拼消費，4個支付平台消費券可合拼購買同一件產品，突破電子消費券限制！買滿500元更可免運費送貨上門。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 精明消費

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