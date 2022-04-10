  • 28°C
香港時間 : 2022410日 (週日) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】紓緩新冠輕症有辦法　推介5款紓緩咳嗽痰多茶湯

個人增值 15:00 2022/04/10

分享：

本港新冠肺炎感染個案依然徘徊六、七千宗，不少人「中招」後仍要面對連串的復康後遺，例如痰多咳嗽不止甚至是肌肉痠痛及腹瀉，對患者來說不無困擾。

以下由中醫師推介多款輕症患者病狀紓緩食療湯水，種類多元，男女老幼皆宜，以期盡快把症狀一一消除。農本方蔡佩英中醫師及余文豐中醫師在這段疫情期間，每日都接觸不少確診者、康復者及緊密接觸者，他們臨床所見，患者在感染新冠病毒康復後，常見病徵包括有咳嗽、痰多難咯、鼻塞、鼻水，有些人會有肌肉痠痛或腹瀉現象，痊癒進度因人而異。

5款紓緩咳嗽痰多茶湯

咳嗽痰多是不少輕症新冠患者的煩惱，欲紓緩不妨自製食療湯水，以下由兩位醫師悉心挑選的茶飲湯水，全部屬家常膳食，老少皆宜。

雙雪杏仁無花果茶

材料（1人分量）：雪梨1個、雪耳半個、南北杏各10克、無花果3粒、冰糖小量。

做法：

1. 雪梨去核留皮備用。

2. 浸軟雪耳後切去深黃色底部。

3. 加1公升水煲30-45分鐘，加入小量冰糖至溶。

功效：潤肺止咳。

忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者。

...................

羅漢果柿餅湯

材料（1人分量）：羅漢果1個、柿餅2個。

做法：羅漢果洗淨壓碎、柿餅洗淨剪碎。加1公升水煲20分鐘，放涼飲用。

功效：紓緩肺熱咳嗽。

忌用人士：脾胃虛弱、消化功能較差者。

...................

龍脷葉海底椰無花果瘦肉湯

材料（2人分量）：龍脷葉10克、海底椰10克、南北杏各10克、陳皮8克、無花果或蜜棗3粒、生薑3片、瘦肉450克。

做法：

1. 全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。

2. 將以上材料加1.5公升水煲1小時。

功效：清熱化痰止咳。

忌用人士：痰多清稀者。

...................

白蘿蔔腰果苡仁湯

材料（2人分量）：白蘿蔔1條、腰果150克（嗜肉者可以豬𦟌50克代替腰果）、黃豆75克、生熟苡仁各10克、生薑3片、陳皮1塊。

做法：全部食材洗淨，加2.5公升水煲個半小時。

功效：理氣化痰。

忌用人士：氣虛腹瀉者或同時服食人參、北芪人士。

...................

淮山蓮子健脾祛濕湯

材料（2人分量）：淮山20克、蓮子10克、茯苓20克、百合15克、生苡仁20克、瘦肉450克。

做法：全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。將以上材料加2公升水煲1小時。

功效：健脾化痰。

 

作者、責任編輯：周美好


（節錄）

【原文：中醫食療湯水 紓緩新冠輕症有辦法

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
2022/04/09
【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
【健康增值】感染新冠後出現腦霧等後遺症　中醫教緩解策略
2022/04/05
【健康增值】感染新冠後出現腦霧等後遺症　中醫教緩解策略
【健康增值】飲咖啡傷「心」？研究：日飲2至3杯可降心臟病風險
2022/04/03
【健康增值】飲咖啡傷「心」？研究：日飲2至3杯可降心臟病風險
【健康增值】欣宜生酮飲食減20磅　營養師：容易反彈難維持
2022/04/02
【健康增值】欣宜生酮飲食減20磅　營養師：容易反彈難維持
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
2022/04/01
【換領身份證】智能身份證換領中心重新開放　換領身份證須提前預約（附網上預約步驟）
鼻敏感 咳嗽 香港 運動 腹瀉 中醫 中醫師 肺炎 經濟 家居

下一篇文章

【NFT】加密資產騙案增　律師教路3招自保
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【疫下支援】惠康延長「日日有低價」兼增800款貨品　醫護人員購物享半價優惠
【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
【健康增值】人造胰腺面世　糖尿病患者毋須半夜起床「拮手指」
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【公務員】紀律部隊擬調整薪酬　比較5大紀律部隊起薪點
【抗疫外賣】千禧新世界香港酒店推花系下午茶　618元2位嘆鹹甜點
【抗疫外賣】千禧新世界香港酒店推花系下午茶　618元2位嘆鹹甜點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款