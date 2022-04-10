【健康增值】紓緩新冠輕症有辦法　推介5款紓緩咳嗽痰多茶湯

本港新冠肺炎感染個案依然徘徊六、七千宗，不少人「中招」後仍要面對連串的復康後遺，例如痰多咳嗽不止甚至是肌肉痠痛及腹瀉，對患者來說不無困擾。

以下由中醫師推介多款輕症患者病狀紓緩食療湯水，種類多元，男女老幼皆宜，以期盡快把症狀一一消除。農本方蔡佩英中醫師及余文豐中醫師在這段疫情期間，每日都接觸不少確診者、康復者及緊密接觸者，他們臨床所見，患者在感染新冠病毒康復後，常見病徵包括有咳嗽、痰多難咯、鼻塞、鼻水，有些人會有肌肉痠痛或腹瀉現象，痊癒進度因人而異。

5款紓緩咳嗽痰多茶湯

咳嗽痰多是不少輕症新冠患者的煩惱，欲紓緩不妨自製食療湯水，以下由兩位醫師悉心挑選的茶飲湯水，全部屬家常膳食，老少皆宜。

雙雪杏仁無花果茶 材料（1人分量）：雪梨1個、雪耳半個、南北杏各10克、無花果3粒、冰糖小量。 做法： 1. 雪梨去核留皮備用。 2. 浸軟雪耳後切去深黃色底部。 3. 加1公升水煲30-45分鐘，加入小量冰糖至溶。 功效：潤肺止咳。 忌用人士：痰白質稀、大便稀薄成水樣者。

...................

羅漢果柿餅湯 材料（1人分量）：羅漢果1個、柿餅2個。 做法：羅漢果洗淨壓碎、柿餅洗淨剪碎。加1公升水煲20分鐘，放涼飲用。 功效：紓緩肺熱咳嗽。 忌用人士：脾胃虛弱、消化功能較差者。

...................

龍脷葉海底椰無花果瘦肉湯 材料（2人分量）：龍脷葉10克、海底椰10克、南北杏各10克、陳皮8克、無花果或蜜棗3粒、生薑3片、瘦肉450克。 做法： 1. 全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。 2. 將以上材料加1.5公升水煲1小時。 功效：清熱化痰止咳。 忌用人士：痰多清稀者。

...................

白蘿蔔腰果苡仁湯 材料（2人分量）：白蘿蔔1條、腰果150克（嗜肉者可以豬𦟌50克代替腰果）、黃豆75克、生熟苡仁各10克、生薑3片、陳皮1塊。 做法：全部食材洗淨，加2.5公升水煲個半小時。 功效：理氣化痰。 忌用人士：氣虛腹瀉者或同時服食人參、北芪人士。

...................

淮山蓮子健脾祛濕湯 材料（2人分量）：淮山20克、蓮子10克、茯苓20克、百合15克、生苡仁20克、瘦肉450克。 做法：全部食材浸洗備用；瘦肉洗淨汆水備用。將以上材料加2公升水煲1小時。 功效：健脾化痰。

作者、責任編輯：周美好



（節錄）

【原文：中醫食療湯水 紓緩新冠輕症有辦法】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App