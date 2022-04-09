【職場趨勢】元宇宙職位增逾3倍　邊個職位最熱門？

科企Meta早前宣布將於加拿大多倫多開設新的工程中心，並預計未來5年創造達2,500個新工作職位，而擴增實境（AR）及元宇宙（Metaverse）相關技術工作職位最受關注。據GoBankingRates報告引述職位搜尋引擎Adzuna研究指，自去年10月至今，元宇宙相關職位增長了379%。

報告表示，虛擬世界中經常使用加密貨幣交易，令加密貨幣的工作職位需求增加，英國今年2月就創下5,302個職位空缺新高；而網絡安全職位亦有增長，達64,659個職位，遠高於去年同期的27,267個。Adzuna數據科學主管James Neave表示，元宇宙將成為熱門行業之一，以下就是元宇宙相關工作前6個熱門職業：（1）信息技術、（2）創意設計、（3）公共關係、（4）廣告及營銷、（5）工程師及（6）業務銷售員。

將出現公共安全等職位

報告稱，虛擬世界用戶介面UI（User Interface）設計、使用者體驗UX（User Experience）設計師、動畫設計開發人員、數據科學家，將是最熱門的工作職位。報告強調，傳統的電腦資訊系統工作職位，如工程師、系統開發人員、廣告專業人士等，也會隨元宇宙發展陸續增加空缺，並預計將會出現元宇宙公共安全等職位，負責管理網絡及現實世界中歧視及隱私等問題。

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責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業】

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