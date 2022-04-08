【網絡安全】約會程式社交網絡普及　港虛擬社區數碼詐騙升幅最高

信貸資料機構環聯發布的「2022年全球數碼詐騙趨勢報告」，船運詐騙現已成為全球增長最快的數碼詐騙類別，而電子商務持續增長可能是船運詐騙激增的潛在原因。環聯觀察到全球船運詐騙在2021年按年激增780.5%，當比較2019至2021年兩年期間，升幅更超過1,500%。

船運詐騙是指買方提供虛假送貨地址，或賣方收款但從未將貨物或相關服務付運給買方。該類詐騙迅速成為各行業中最常見的騙案類型之一。由於消費者在網上購物必須依靠第三方承運及交付商品，因此該類詐騙對物流業的影響最為明顯。環聯亞太區首席產品官殷虹表示，在疫情期間，消費者從實體零售店轉向電子商務平台，騙徒亦將目標轉到消費者投入更多時間和金錢的平台。網上購物已經成為全球「新常態」，船運詐騙亦與日俱增。



港虛擬社區數碼詐騙升逾7成

隨着消費者加速採用數碼渠道，全球各類可疑數碼詐騙案於2020年至2021年間上升9.4%，而2019年至2021年間則上升52.2%。除船運詐騙外，2020年至2021年間升幅較大的其他詐騙類型包括商業身份盜竊（+113.8%）及網絡釣魚（+104.8%）。環聯近期亦對全球12,500名成人進行調查，當中62%的消費者表示，在數碼詐騙方面他們最擔心的是身份被竊取。

就源於香港的交易而言，虛擬社區的數碼詐騙於2021年度錄得最高升幅，達72.6%。旅遊及休閒（51.8%）和金融服務（40.9%）行業的可疑數碼詐騙升幅則為第二及第三高。電子遊戲是另一個受重大影響的行業，較對上一年升幅達21.0%，而博彩（20.8%）亦躋身前五名之列。

可疑數碼詐騙按年升幅（2020至2021年）

受詐騙影響行業 香港 全球 虛擬社區 72.6% -9.81% 旅遊及休閒 51.8% 68.4% 金融服務 40.9% 33.5% 電子遊戲 21.0% 32.6% 博彩 20.8% 19.2%

疫情爆發詐騙案上升

在疫情爆發前，源自香港的虛擬社區數碼詐騙已開始上升，而疫情加劇了這一趨勢，2019至2021年間升幅達125.6%，原因可能與疫情間更多人習慣使用約會網站和應用程式等社交網絡互動有關。而旅遊及休閒業的升幅可能因為全球其他地區的旅遊活動於2021年開始恢復，令源自香港的騙徒乘虛而入。

金融服務業仍然是香港及全球詐騙活動的主要目標之一，其可疑數碼詐騙比率分別按年上升40.9%及33.5%，使企業及消費者日益關注此問題。全球金融服務業的頭號詐騙類型是真人身份盜竊，即騙徒盜用受害人的身份進行詐騙交易。

責任編輯：陳玉蓮

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