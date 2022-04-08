【職場你點睇】公務員自己打破「鐵飯碗」？因乜事放棄筍工？

從小時候開始不少父母都會「溫馨提示」子女，畢業後可以做政府工，因為薪高又糧準，而且福利好，在經濟環境不景的時候，「鐵飯碗」的工作是最好的選擇。故此入職後離開的人都相對比較少，而且要離開一個熟悉的工作環境亦不是容易的事。



不過近日公務員事務局指在在2016-17至2020-21的過去5個年度，公務員共流失41,771人，當中2019-2020年有8311人，公務員離職的原因大多是退休及辭職。辭職原因包括有指因因政府工薪酬福利欠吸引力，跳回私人市場打工；亦有人為子女升學而移民，或因為健康理由而提早退休；也有不少會計人才在政府未做夠3年，出跳出去四大會計師行，而且人工相若。



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有於政府統計處任職文書工作的李小姐（化名）表示，其部門有電腦資訊科技中年同事補錢離職，轉往私人公司任職，新工月薪達7至8萬元，認為政府的工資「未到位」，故難以留住人才。李小姐表示，亦有聽過不少年輕人未過試用期，認為政府工不合適自己，因而離職。亦有於政府任職醫生的年輕人表示，近年政府醫院工作量大增，新增人手的速度不及市場需求，亦有不少同事離職，轉往私人市場。

雖然政府工是一份「鐵飯碗」的工作，不過尋找一份合適自己的工作比一切都重要。有人羨慕公務員工作薪高糧準，不過亦有公務員放棄這份一般人都認為是「筍工」的職位，每個人的原因都不一樣。打工仔們最重要是因應個人的需求去尋找一份合適自己的工作，一份合適的工作除了金錢以外，或許亦有更多的考慮。



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責任編輯：陳玉蓮

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