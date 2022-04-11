【消費優惠】Starbucks用消費券買10張現金券送3張　雞翼山第2份雞翼半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Starbucks：用消費券買10張現金券送3張

Starbucks由即日起，於各分店全面推出一系列消費券優惠：

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八達通專享優惠

親臨任何一間星巴克分店，透過八達通購買10張25元現金禮券，即可獲贈多3張

AlipayHK專享優惠

憑AlipayHK手機應用程式購買10張30元電子現金禮券即可獲贈多3張。

透過AlipayHK下載總值20元優惠券（共4張5元優惠券）。每次消費滿40元或以上並全數使用AlipayHK支付，即享5元折扣優惠

WeChat Pay HK專享優惠

4月中推出，憑WeChat Pay HK手機應用程式購買10張30元電子現金禮券即可獲贈多3張

透過WeChat Pay HK下載總值20元優惠券（共4張5元優惠券）。每次消費滿40元或以上並全數使用WeChat Pay HK支付，即享5元折扣優惠

2. 雞翼山：第2份雞翼半價

雞翼山早前延續抗疫優惠，由即日起至4月15日，12隻無激素雞連文清玫瑰／泰式冬蔭配料包，凍肉懶人包原價79元，現時8折即63元；惠顧雞翼亦可享第2份半價優惠。

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分店資料

3. 簡簡單單Ecliving：指定貨品95折 電子支付額外95折

由即日起至4月30日，簡簡單單Ecliving全場指定貨品95折，用電子支付付款額外再有95折。

BIG FISH食物保鮮袋（30/22CM） ，原價20元/28元，換購價12元/20元

BIG FISH乳膠手套2對裝（大/中/細碼） ，原價15元，換購價7元

優惠不適用於買三送一貨品、寄賣、勁減、換購貨品。購物每滿100元，即可以優惠價換購產品1件，每張發票最多換購3件。

需要注意的是，網店eshop不適用此優惠及不適用於消費券折上折優惠。

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簡簡單單ecLiving分店

撰文：hket小編

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