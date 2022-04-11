【消費優惠】Starbucks用消費券買10張現金券送3張　雞翼山第2份雞翼半價

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【提早放暑假】香港樂高探索中心綫上創意工作坊 跟樂高達人砌作品有機會贏LEGO
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Starbucks：用消費券買10張現金券送3張
Starbucks由即日起，於各分店全面推出一系列消費券優惠：
八達通專享優惠
AlipayHK專享優惠
WeChat Pay HK專享優惠
2. 雞翼山：第2份雞翼半價
雞翼山早前延續抗疫優惠，由即日起至4月15日，12隻無激素雞連文清玫瑰／泰式冬蔭配料包，凍肉懶人包原價79元，現時8折即63元；惠顧雞翼亦可享第2份半價優惠。
3. 簡簡單單Ecliving：指定貨品95折 電子支付額外95折
由即日起至4月30日，簡簡單單Ecliving全場指定貨品95折，用電子支付付款額外再有95折。
優惠不適用於買三送一貨品、寄賣、勁減、換購貨品。購物每滿100元，即可以優惠價換購產品1件，每張發票最多換購3件。
需要注意的是，網店eshop不適用此優惠及不適用於消費券折上折優惠。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選