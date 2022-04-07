【儲蓄保險】長期儲蓄保險大不同　比拼保證預期回報特性

市場上不少產品可以歸類為長期儲蓄保險，但原來每款都有不同特性。10Life研究了市面上45款5年供款期的產品，並比較其基本情景下的30年回報，拆解產品當中的差異。

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4個區域反映不同產品特點 適合不同投保人

我們假設受保人為35歲非吸煙男性；供款期5年，總保費共10萬美元，有關產品第30年度的保證回報率或預期回報率均分別顯示在上圖的橫綫及縱綫上。通常產品預期回報率愈高，其保證回報率愈低，反之亦然。

我們利用兩條市場平均綫，包括市場平均保證回報比率120%，以及市場平均預期回報比率400%，將圖表1細分成4個區域，以說明產品特性：

進取區：產品主打預期回報，保證回報低於市場平均。

平衡區：產品預期和保證回報均高於市場平均。

保守區：產品提供高於市場平均的保證回報，同時着重身故保障。

一般區：產品預期和保證回報均遜於市場平均。不過，部分保單容許轉換受益人，意味保單年期可以非常長，以30年期比較或許太短。 ▼ 點擊圖片放大

下述保證及預期回報金額包含了已繳保費10萬美元。着重預期回報的讀者，可以留意進取區。以「進取區代表」萬通保險富饒傳承儲蓄計劃3為例，其預期回報屬4款產品中最高（53.07萬美元），而最低的是「一般區代表」安達人壽安達百歲年年儲蓄計劃（30.95萬美元），兩者相差22.12萬美元。

看重保證回報的消費者，可以留意保守區。以「保守區代表」安達人壽「智主人生」保障計劃 （100%人壽）為例，其保證回報屬4款產品中最高（17.86萬美元），而最低的是「一般區代表」安達人壽「智主人生」保障計劃 （100%人壽）（10.24萬美元），兩者相差7.62萬美元。

有投保人或認為 「保守區代表」安達人壽「智主人生」保障計劃 （100%人壽）保證回證並不特別標青，不過其身故賠償屬4款產品中最高，達36.18萬美元，而最低的是「一般區代表」僅10.5萬美元，兩者相差25.68萬美元。

至於「平衡區代表」安盛安進儲蓄系列II－穩進，其保證和預期回報介乎於進取區代表和保守區代表之間。

分紅實現率評估非保證回報表現

長期儲蓄保險是財富增值工具，部分產品標榜的預期回報率雖然吸引，但相關數字有機會未能實現。消費者如想了解保險公司過往的非保證回報表現，可參考產品的分紅實現率。若果有關比率高於100%，代表保險公司該年回報超額完成；低於100%代表該年回報未能達標。

上述45款產品中，不少是全新或更新版產品，根據保監局提供的保險公司網站資料，2018年至2020年的分紅實現率仍未公布，難以評估保單的非保證回報表現。退而求其次，消費者可以參考保險公司的同類產品或同系列的早期版本。另外，不少保險公司將於4月底或之前陸續更新分紅實現率，有興趣的讀者可留意相關保險公司網站。



宜留意分紅實現率長期表現



不過，即使分紅實現率數字表現亮麗，也不代表「冇得輸」。正如我們早前文章指出，大部分保險公司只披露首幾個保單年度的紅利實現率，但是預期紅利金額於首幾個保單年度通常非常之少，保險公司相對容易實現。



再者，如其他投資項目一樣，過去表現不代表將來回報，分紅實現率只可作參考之用。此外，消費者亦要留意紅利種類，以終期紅利為例，它只可於終止保單、保單到期等情況下提取，而且金額未必隨着保單年期逐年上升。



最後，如我們早前文章指出，購買儲蓄保險之前，宜先了解自己的風險取向和個人需要。透過產品比較，消費者可以挑選較高回報的產品。本文只以5年供款期的長期儲蓄保險作例子，如果大家選擇其他的供款期，回報可能是另一情況。





本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。以上保費資料更新至2022年3月4日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：【儲蓄保險比較】45款長期產品 保證回報、預期回報特性大比拼】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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