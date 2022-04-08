【加拿大物業】樓價兩年升50%　加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓

近年不少港人移居加拿大並在當地置業，惟《彭博》引述知情人士指，加拿大計劃在未來2年內禁止大多數外國人買樓，為當地樓市降溫，同時撥款數十億美元計的金額，加快住屋建設。

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《彭博》引述知情人士指，加拿大財政部長Chrystia Freeland將在周四發布財政預算案，當中包含為樓市降溫，擬在未來2年內推出禁止多數外國人買樓的措施。據了解，有關政策不適用於學生、外籍勞工或在加拿大永久居留的外國公民。

加拿大政府亦計劃撥款興建「國民負擔得起」的房屋，並幫助地方政府更新系統，以便加快新樓興建進度，預料未來5年在房屋政策方面，開支總額達百億美元。

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報道指，加拿大樓價在過去2年來上漲逾50%，2月份按月漲幅更創高紀錄，由於買家趕在加拿大央行加息之前入市，一套房基準價格達到86.93萬加元（約543萬港元）。

責任編輯：李瑩

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