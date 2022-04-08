  • 29°C
香港時間 : 2022408日 (週五) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加拿大物業】樓價兩年升50%　加拿大據報擬未來兩年禁止外國人買樓

美加 12:30 2022/04/08

分享：

近年不少港人移居加拿大並在當地置業，惟《彭博》引述知情人士指，加拿大計劃在未來2年內禁止大多數外國人買樓，為當地樓市降溫，同時撥款數十億美元計的金額，加快住屋建設。

【港人移加數目較疫情前大增50%　去年近2300人獲加國永居權：按此

《彭博》引述知情人士指，加拿大財政部長Chrystia Freeland將在周四發布財政預算案，當中包含為樓市降溫，擬在未來2年內推出禁止多數外國人買樓的措施。據了解，有關政策不適用於學生、外籍勞工或在加拿大永久居留的外國公民。

加拿大政府亦計劃撥款興建「國民負擔得起」的房屋，並幫助地方政府更新系統，以便加快新樓興建進度，預料未來5年在房屋政策方面，開支總額達百億美元。

【加國2022至2024年料再收130萬名新移民 邊種移民途徑收最多人？：按此

報道指，加拿大樓價在過去2年來上漲逾50%，2月份按月漲幅更創高紀錄，由於買家趕在加拿大央行加息之前入市，一套房基準價格達到86.93萬加元（約543萬港元）。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧
2022/04/02
倫敦New Mills Quarter位處優質學區 家長客追捧
新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起
2022/03/26
新加坡Quincy Private Residences, One Holland Village Residences私隱度高 入場費$2,288.7萬起
倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢
2022/03/19
倫敦Moselle Gardens, Clarendon提供開放式至3房 享校網鐵路雙優勢
英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房
2022/03/12
英國Broadacres空間寬敞 $418.6萬進駐洋房
曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景
2022/02/26
曼徹斯特Three60圓形摩天住宅 戶戶享360度市景
移民 加拿大 加息 加元 加拿大央行

下一篇文章

【移居台灣】2021年港人移居台灣創新高　逾1.1萬港人獲居留許可
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【BNO移民英國】英國擬修訂規例　申請人與家人或伴侶需證明有意同住
【BNO移民英國】英國擬修訂規例　申請人與家人或伴侶需證明有意同住
【移民英國】無BNO之選？英國新畢業生簽證　毋須僱主擔保可留英最長3年
【移民英國】無BNO之選？英國新畢業生簽證　毋須僱主擔保可留英最長3年
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【BNO移民英國】網民「後悔」移英做二等公民　細數生活6大「苦況」　網友直呼羨慕
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款