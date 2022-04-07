【1萬元消費劵】HOME+3折家品電器逢周二開搶　AlipayHK結帳減50元

網購平台HOME+將於2022年4月7日至5月5日期間推出消費券「家」賞攻略，發放多重優惠，其中每周「家」快搶活動家品電器以3折限量發售。另外，可於指定消費券支付平台領取電子優惠券，以優惠碼結帳即減50元。

每周「家」快搶Dyson勁減超過3,000元

2022年4月12日至5月3日，逢星期二精選2款人氣商品以3折發售，於中午12時開搶，每款限量10件，售完即止。當中有指定Dyson二合一空氣清新機、抽濕機、蒸焗爐等實用家品電器。

客戶只要讚好HOME+ Facebook專頁，在指定帖文留言「我要消費」，即可獲得優惠碼一個。憑優惠碼於HOME+購物滿400元即可參與快搶活動，以破抵價搶購當日精選產品。

香港寬頻ｘHOME+額外送總值200元電子優惠券

HOME+早前與香港寬頻聯手推出「用1元得2元」優惠，將延長至2022年4月30日，客戶於HOME+平台購買2,400元的HOME+電子現金券，即可免費享有指定24個月香港寬頻1,000Mbps家居寬頻服務，更加碼送2張100元HOME+電子優惠券。

於AlipayHK以優惠碼結帳即減50元

除了HOME+自家優惠，客戶凡於HOME+購物滿498元，並以AlipayHK及其指定優惠碼結帳，即可獲50元折扣。

責任編輯：區祖飛

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