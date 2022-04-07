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【1萬元消費券】首次透過八達通App領取消費券　首50萬名可獲$10獎賞

精明消費 16:40 2022/04/07

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八達通卡公司宣布全力支持政府推行新一輪消費券計劃，為鼓勵市民使用八達通App，首50萬名首次透過八達通App領取消費券的用戶，可獲10港元獎賞。

以八達通卡收取消費券的市民，即日起可因應其八達通卡內的儲值餘額，分多次拍卡領取新一輪消費券計劃（第一階段）下的第一期4,000元消費券。市民只需於10月31日或之前累積「合資格消費」總額不少於4,000元，最早可於6月16日領取第二期1,000元消費券。除八達通App，市民亦可透過交通補貼領取站、指定零售店和八達通服務站拍卡領取消費券。拍卡領取兩期消費券的最後限期均為2022年12月31日。

此外，市民可透過新版的八達通App領取消費券，並隨時查閱有關消費券紀錄，而已登記八達通卡號碼入八達通App的客戶更可儲存將於稍後推出的商戶優惠券和獲取奬賞。

另外，為減輕疫情下中小商戶的壓力，在2021年内申請使用商用版八達通App的中小商戶及的士司機，八達通將會延長豁免其銀行帳戶資金轉帳費用直至另行通知；新申請使用商用版八達通App的中小商戶，由其開戶開始計起，亦可先獲豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費用。

想知道更多10,000元消費券詳情，可留意1萬元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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