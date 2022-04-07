【1萬元消費券】置富Malls 11商場送逾百萬現金券　消費享20%回贈

不少市民今日收到第一階段5,000元消費券，置富Malls旗下11大商場配合消費券，推出2大消費獎賞計劃，送出多間大型連鎖商戶總值逾100萬現金券。另外，4個商場更推出累最高積消費總額活動，有機會獲得超過1萬元的新款智慧家電或電子遊戲產品。

消費加倍賞 高達20%回贈

置富Malls推出「消費加倍賞」，由4月9日起，Fortune+會員於+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場及都會駅場內任何2間不同商戶以電子貨幣消費滿500元、1,500元或3,000元，憑即日之電子貨幣簽帳存根及相符之商戶機印消費單據，即可分別換領相對應之50元、250元或600元商戶現金券，送贈高達20%回贈，更同時賺取Point+積分，名額有限，先到先得，換完即止。需要注意的是，是次活動不包括百佳超級市場、百佳超級廣場、Taste、fusion、international之消費單據。

此外，Fortune+會員另於置富都會、麗港城商場、銀禧薈、麗城薈、荃薈、映灣薈於推廣期內兩間不同商戶以電子貨幣消費滿350元或800元 ，出示有效的即日商戶機印消費單據則可分別換領50元或150元之指定商戶現金券乙套。華都大道僅限於活動期內逢星期六、日換領，換領時可憑7日內的消費單據（只接受由4月9日起發出之有效消費單據），同樣獲贈商戶現金券。

最高消費購物賞 最高消費者贏逾萬元電器

置富Malls加推「最高消費購物賞」，Fortune+會員在4月9日至5月8日內，在4大商場（+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城、都會駅）以電子消費並上載有效的消費單據，即自動參加「最高消費購物賞」，推廣期內累積最高消費金額之3名會員可獲贈總值超過1萬元的新款智慧家電或電子遊戲產品，例如Apple iPad Air（第5代）64GB（Wi-fi）、Dyson 2合1涼風空氣清新機或NINTENDO Switch（OLED款式）遊戲主機。

得獎名單將於5月31日或之前於置富Malls Facebook專頁內公布，得獎者必須累積消費滿2萬元或以上，並於領獎時出示所有參與登記之有效商戶機印消費單據正本及相符之電子貨幣簽帳存根正本，若得獎者無法提供，其得獎資格將會被取消。

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責任編輯：曹佩鈞

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