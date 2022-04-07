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【1萬元消費券】超市便利店消費券購物優惠　呢一間享均一價買名酒廚具電器

個人增值 17:05 2022/04/07

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相信不少人於今日開始陸續領取新一輪電子消費券，本港2大超級市場和7-11便利店今日亦宣布推出消費券優惠，消費和購買指定金額可享額外回贈。惠康和7-11便利店同樣以購物現金券方式消費，而AEON推出消費券均一價優惠活動。

AEON均一價消費券購物優惠

AEON由4月8日至4月27日推出「AEON消費券購物滿Fun攻略均一價」優惠活動，顧客可以超抵均一價購買多款精選商品，包括名酒、廚具、電器及健身器材等，消費券精選商品低至2折。AEON接受4種支付工具，包括八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK和Tap & Go。

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    +2

惠康買1,000元購物現金劵即送50元

惠康由即日起至5月31日，購買1,000元購物現金券即送50元購物現金券，買2,000元則送120元。而惠康同樣接受使用支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK支付。

    點擊圖片放大

7-11便利店買300元現金券送30元

7-11便利店由即日至5月3日發售現金券，只要購買300元現金券，即10張30元現金券，即送一張30元現金。現金券有效期至2022年9月30日。而贈送的30元現金券有效期為2022年5月31日。

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責任編輯：區祖飛

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