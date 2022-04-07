【職場調查】港打工仔快樂指數僅得4.5分　8成受訪者壓力爆煲現情緒問題

疫情持續嚴峻，各行各業的打工仔迫放無薪假、減薪，甚至裁員。面對這個處境，打工仔的心情是怎樣？有求職網站進行調查發現，以10分為滿分，香港上班族的平均工作快樂指數僅4.5分、平均工作壓力指數高達6.9分，情況不容忽視。

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網上招聘平台CTgoodjobs於2022年2月以網上問卷形式，進行《2022年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，分別收集了共1,957份來自24個行業的打工仔問卷，包括60%普通員工（每月平均收入為10,001元至20,000元）及19.7%中層管理層（每月平均收入為30,001元至40,000元）。

月薪較高工時較短 快樂指數較高

結果顯示以10分為滿分，香港上班族的平均工作快樂指數僅4.5分、平均工作壓力指數高達6.9分。同時，64.1%受訪者每周平均工作時數為40至49小時，以五天工作制為例，每天工作時數約8至9.8小時，其中有7.8%受訪者每周平均工作時數逾60小時，反映出不少港人處於長工時的職場環境中。

各階層受訪者的工作快樂指數普遍只得4分至5分之間，其中年齡界乎「31至40歲」、具備「大專及文憑」、 職位為「普通員工」、平均月薪相等或低於10,000元、 每周工作時間等於或多於60小時，其工作快樂指數較低。

相反，擁有「博士」學歷、職位級別為「管理層」及每月薪酬達40,001至50,000元的上班族、每周工作時間等於或少於39小時，或在「人力資源管理／諮詢」、「媒體／出版」及「娛樂／休閒」行業工作，其工作快樂指數相對較高，可見職位、學歷、月薪較高及工時較短的，工作快樂指數亦相對高。

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工作前景嚴重影響員工快樂指數



能否保住工作崗位，以及工作未來前景，對員工的心情造成很大的影響。根據調查結果，年齡高於50歲（56%）及自僱人士（61%）最擔心在疫下失去工作；相反年齡介乎18至30歲（64%）及專業職系（32%）的受訪者是眾多群組中，最不擔心會失業的一群。至於擁有大專及文憑或以下學歷的受訪者，擔心失業的人數較高；相反，具備大學學位以上學歷的受訪者，普遍較少擔心失業。

超過8成人現情緒問題

從問卷調查中發現，上班族平均工作壓力指數高達6.9分，亦有超過81%受訪者表示，過往3個月曾出現「暴力傾向」、近77%表示曾有「自殺的念頭」及76%人指曾「手震」；而曾出現情緒問題的上班族，只約11%有詢問醫生意見，可見香港上班族的工作及生活壓力非常大。

責任編輯：李瑩

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