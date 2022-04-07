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【1萬元消費券】中移動香港推一次性繳付消費券優惠　購指定組合送智能家居產品

個人增值 15:25 2022/04/07

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新一輪消費券已於今天發放，各大企業陸續推出消費券優惠。中國移動香港（CMHK）宣布推出一系列消費券優惠計劃，特設一次性繳付讓市民可精明預繳生活所需。消費券優惠包括「5G消費券」優惠組合、寬頻服務消費券組合等。

一次性繳付「5G消費券」優惠組合享高達1萬元禮遇

新上台客戶選用「5G消費券」優惠組合，一次性繳付5,980元即享11,548元禮遇。組合內包括24個月5G 100GB服務計劃、5G手機現金券3,000元等。客戶可以組合內的5G手機現金券即時購買心水5G手機，如選購Samsung Galaxy指定系列手機更可享額外600元折扣。

一次性繳付寬頻消費券組合送智能家居產品

中移動香港指，即將推出寬頻消費券精選組合為客戶提供2種選擇，切合用戶不同需要。只需一次性繳付4,992元，即可選購指定24個月1000M家居寬頻計劃，享精選配備Wi-Fi 6規格路由器乙個連安裝服務，以及「智.安全」家居方案保安監察系列入門版ONE Home智能雲台攝影機乙部。

客戶亦可選購指定12個月5G寬頻計劃，即享5G CPE Pro 3乙個，選購以上組合，皆額外送二選一智能家居產品，包括智能紫外光空氣淨化冷暖風機或智能2-in-1空氣淨化抽濕機。

中移動門市或網上商店支援3款政府消費券指定之電子支付工具，包括八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK，而且在門市可以合併消費券來付款，例如全家人一起入手新電話，便可以「夾單」合併消費用盡優惠。更多優惠詳情可瀏覽中移動網頁

 

責任編輯：區祖飛

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