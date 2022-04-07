【MPF】強積金3月份最終人均蝕逾$3,200　中港股票基金連續三季見紅

積金評級公布3月份強積金最終表現，指月內強積金估算蒸發約150億元，導致首季度錄得約762億元虧損，是2年以來最差季績。

中港股票基金年內9個月錄虧損

460萬名強積金成員當中，估算3月份每人平均損失約超過3,200元，2022年首季累計則損失約16,600元。3月底強積金總資產估算約為1.119萬億元，較 2021年底的1.182萬億元下跌5.35%。

中、港股票是3月份兼今年以來表現最差的資產類別，錄得5.78%負回報，連續三季見紅，亦是在過去12個月内的第9個月虧損。

在3月份之中，錄得正回報的基金類別有5隻。股票基金（美國）的回報率最好，達3.52%。其次是股票基金（環球）及股票基金（歐洲），回報分別有1.73%及0.52%。至於預設投資策略基金（核心累積基金）則有0.47%的正回報；貨幣市場基金（強積金保守基金）表現持平。

積金局：勿捕捉短期市況

積金局就3月份的強積金表現作出回應，指投資市場在過去21年經歷不同的周期，強積金制度一直發揮其作用，為計劃成員的退休儲蓄增值。強積金乃長達三、四十年的長綫投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過分擔心短期的市場波動，切忌試圖捕捉市況。

當局續指，強積金計劃成員應定期，例如半年或一年審視強積金投資組合，並根據個人的投資目標和風險承受能力等因素作出相應調整。計劃成員如缺乏投資知識和時間管理強積金，可考慮俗稱「懶人基金」的預設投資策略。

想知更多強積金資訊，留意MPF懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經