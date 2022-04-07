【理財個案】4旬婦月入5.5萬剛喪偶　如何善用丈夫遺產及物業養育女兒？

人生無常，面對家人離世，最難過的除了是要整理心情重拾生活外，還要面對突如其來的經濟負擔。有讀者現年約40歲多，由於丈夫剛離世，她現時要善用丈夫所遺留的資金及自住物業，養育現年只有1歲的女兒。她應如何作長綫部署，為家庭未來的資金需要作準備？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人40歲多剛喪偶，女兒只有1歲。希望可以幫我善用丈夫留下的積蓄帶大女兒。

我月入55,000元，有現金700萬元，40年樓港島東區400呎單位欠銀行390萬元，按揭25年。由於方便父母支援，出租每收16,500元租金，搬去將軍澳每月租金支出21,000元。

股票投資約40萬元，大部分坐艇，如中國人壽 （02628） 。本身加按200萬元想置一個三房單位，但額外印花稅（SSD）掣肘下，單親能多負擔多一個物業的能力有限，只能換樓。

現時還持有100萬元的高息基金。

請問還有甚麼其他選擇？前路茫茫，請賜教幫助。

【47歲一家之主收入不穩 持500萬怎增現金流幫補家庭開支？：按此】

龔成︰

不用擔心，你的情況沒有想像中差，最重要是收拾心情，重新面對生活！

你家庭支出大（供樓，養小孩，生活費等），因此建議保留足夠現金，大約半年至1年生活開支。

加按有利有弊，會加大你的負債，如你加按買入新的物業，不但令你的資產較集中於物業類，而且未來面對加息，你可能增加供樓的成本。

如果現時租屋可以，買樓換樓部分，就不用太心急，先處理好其他事情。

100萬元的收息基金可以持有，不過你要留意，到底利率是否保證。

中國人壽 （02628） 並不是無質素，不過增長力唔強，企業的賺錢能力不及過往年代。

【27歲入股海兩年慘蝕18萬 計劃買樓應否先清倉套現？：按此】

相信這股唔會再大跌，但要佢大升都不易，長綫持有價值都算有，但暫時唔好對股價有太大期望，你持有可以，但組合比例不要太多，大約5至10%。

另外，你要審視返現時你屋企收支狀況。如果基本上你收入可以應付，你就可以用「平穏增長股」＋「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。如果你本身承受風險能力不高，就不要投資潛力股或只小注投資潛力股。

大市現處於合理水平，現有資金（扣除半年至1年生活開支後），你可以先用40萬至50萬元，以「分注」形式慢慢入貨。餘下資金，就等大跌市機會出現，才大力度掃貨，並長綫投資。

同時間，如果你有理想置業目標，都可以考慮動用餘下資金。

至於已加按出來資金，如果你短期內無法用於置業（如2年內），就可以先用來投資收息股，去作較保守的增值。

若果你現時入不敷支，建議你將部分資金，都投入收息股類。雖然佢哋增長力較弱，但股息收入可以支援你日常生活，去減輕你壓力。

你可以因應自己情況，去將資金進行配置。

目標是5%、6%的股息率的收息股，例如： 港燈 （02638）

深高速 （00548）

香港電訊 （06823）

工行 （01398）

恒生銀行 （00011）

置富產業信託 （00778）

陽光房地產基金 （00435）

Global X恒生高股息率ETF （03110） ，都可以。

另外，你亦可以同時考慮以下工具，作完整的財富配置。

投資債券，你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

投資年金，你可以睇睇，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

持有現金，除了可做定期外，現金亦可以為你的後盾，以備不時之選。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

【本文獲作者龔成授權轉載】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App