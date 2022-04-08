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【消費優惠】123 by Ella買滿$123送$23現金券　米芝蓮食府逸東軒堂食7折優惠

精明消費 07:00 2022/04/08

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 123 by Ella：買滿123元送23元現金券

由即日起至4月10日，123 by Ella推出春日至抵優惠，全場購買貨品2件或以上折實價：

  • 滿88元，即送韓國酒精搓手液1件
  • 滿123元，額外再送23元現金優惠券1張

現金優惠券無使用金額限制，下次消費可直接當現金23元使用。貨品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

分店地址

2. 逸東軒：堂食7折優惠

由即日至4月20日，米芝蓮食府逸東軒繼續推出堂食7折優惠。由行政總廚譚棟師傅及星級團隊主理，多款得獎招牌菜如二弄玻璃蝦球、金陵脆皮燒乳豬、鮮沙薑陳皮生煎雞飯等等均以優惠價品嚐。

    點擊圖片放大

營業時間：上午10時30分至下午6時
訂座請致電：2710 1093／網上訂座

3. 阿波羅：鮮果乳酪正價減5元

由即日起至4月18日，阿波羅推出鮮果乳酪正價減5元優惠。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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