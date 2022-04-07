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【1萬元消費券】新地3商場送逾千萬購物贈券　3攻略攞盡優惠回贈泊車優惠

精明消費 12:05 2022/04/07

分享：

新一輪電子消費券即將發放，新鴻基地產 （00016） 旗下旺角MOKO新世紀廣場、元朗YOHO MALL形點以及葵芳新都會廣場3商場推出「全城消費券加碼賞」，顧客到場消費滿指定金額即可享高達4,150元購物贈券或高達33%的贈券回贈，The Point會員如使用消費券4大支付工具消費更有額外高達200元Point Dollar。

3個商場更有一系列泊車優惠，其中MOKO新世紀廣場消費100元泊車即享高達3小時優惠，更額外送餐飲贈券。以下為享盡優惠的3大攻略！

攻略1：「車主福音」泊車優惠

 

攻略2：送總值逾1,000萬元贈券　購物「賺上賺」

 

■按圖看MOKO新世紀廣場消費回贈詳情■

■按圖看YOHO MALL形點消費回贈詳情

■按圖看葵芳新都會廣場消費回贈詳情

 

攻略3︰The Point消費券限時任務

除上述商場贈券回贈外，The Point會員4月7日起以消費券4大支付工具累積消費滿7,000元，更可參加限時任務，換取高達200元Point Dollar，盡享「雙重着數」。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 精明消費

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