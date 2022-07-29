【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（7月29日更新）

財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元的電子消費券。第二期消費券將於8月7日起發放，市民可透過6大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、PayMe及BoC Pay領取，即睇消費券優惠、領取須知。

（7月29日更新）

【消費券優惠最新消息】

▶ 10,000元消費券發放金額及期數

發放金額：10,000元

分兩階段發放消費券：

首階段：4月7日起

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：1期發放

八達通：分2期發放（首期4,000元，可多次拍卡領取；累積消費總額達4,000元，下一個月16日拍卡領取第二期1,000元）

【相關文章：周四發放第一階段$5000消費券 八達通用戶需分多次領取】

【相關文章：八達通領消費券未能趕及5月前花掉$4,000 可在何時領取餘下$1,000？】

第二階段：8月7日起

已領首階段消費券，獲發另外5,000元

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe、BoC Pay ：2期發放

八達通：分3期發放（第一期2,000元，第二期2,000元，可多次拍卡領取；累積消費總額在11月30日前達4,000元，可最快在12月16日收到第三期1,000元）

未曾領取消費券，獲發1萬元

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe、BoC Pay ：3期發放

八達通：分4期發放（第一期至第三期分別有3,000元，可多次拍卡領取；累積消費總額在明年1月31日前達9,000元，可最快明年2月16日拍卡領取第四期1,000元）

【相關文章：8月7日起分階段發放第二階段消費券 八達通與其他支付工具領取期數不一（附詳細發放時間表）】

使用期限：使用AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe、BoC Pay在第二階段領取5,000元消費券，消費券期限至明年2月28日；而使用上述支付工具在第二階段領1萬元消費券的話，消費券期限則至明年4月30日

領取資格：

6月13日或之前要年滿18歲

香港永久性居民或新來港人士

新增資格：「有條件成永久居民」的香港居民，例如透過不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士等

不符合領取資格：

「有意圖永久離港者」包括由2019年6月18日至今年6月12日期間離港而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等），或曾提早申請領取強積金者。若對登記結果有異議，可在收到通知後14天內以書面提交覆檢申請。

【相關文章：第二期消費券8月7日起分階段發放 「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）】

【相關文章：部分市民收短訊指「不符合領取消費券資格」 想就決定作覆檢及上訴要點做？】

▶ 10,000元消費券優惠

商場優惠

商戶優惠

電子支付優惠

消費券購物推介

消費券交管理費

▶ 10,000元消費券發放渠道

首階段 發放渠道：

WeChat Pay HK

Alipay HK

Tap & Go拍住賞

八達通

第二階段 發放渠道：

WeChat Pay HK

AlipayHK

Tap & Go「拍住賞」

八達通

PayMe from HSBC

BoC Pay

【相關文章：趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！】

▶ 10,000元消費券更改儲值支付工具

登記期：6月23日至7月23日

方法：親臨任何一間臨時服務中心／透過消費券計劃網站內的電子登記平台／使用「智方便」（iAM Smart）作身分認證

所需文件/資料：有效的香港永久性居民身分證/香港居民身分證（正本）；載有用作收取第二階段消費券的儲值支付工具帳戶的智能手機或有關八達通卡

【相關文章：更改電子錢包須最遲7月23日申請 應如何申請及有咩注意事項？】

▶ 10,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App