【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（7月18日更新）

下一篇文章
【港元定存】虛銀最高港元定存息見2.2厘 PAOB新設8個月定存 年息達2.15厘
財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元的電子消費券。第二期消費券將於8月7日起發放，市民可透過6大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、PayMe及BoC Pay領取，即睇消費券優惠、領取須知。
（7月18日更新，最新加入PayMe加碼優惠）
【消費券優惠最新消息】
▶ 10,000元消費券發放金額及期數
發放金額：10,000元
分兩階段發放消費券：
首階段：4月7日起
【相關文章：八達通領消費券未能趕及5月前花掉$4,000 可在何時領取餘下$1,000？】
第二階段：8月7日起
使用期限：視乎選用支付工具。
領取資格：
不符合領取資格：
【相關文章：第二期消費券8月7日起分階段發放 「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）】
【相關文章：部分市民收短訊指「不符合領取消費券資格」 想就決定作覆檢及上訴要點做？】（7月15日新增）
▶ 10,000元消費券優惠
商場優惠
商戶優惠
電子支付優惠
消費券購物推介
▶ 10,000元消費券發放渠道
首階段發放渠道：
【相關文章：9.5萬人成功更新支付工具紀錄 逾期未更新或遲領消費券】
第二階段發放渠道：
【相關文章：第二期消費券增PayMe、BoC Pay 料年中登記暑假發放】
▶ 10,000元消費券更改登記資料
支付寶香港、Tap & Go 「拍住賞」或WeChat Pay HK：遞交書面表格
【相關文章：9.5萬人成功更新支付工具紀錄 逾期未更新或遲領消費券】
八達通卡：透過指定網站更改登記紀錄
【相關文章：八達通卡遺失或失效怎麼辦？ 5步更改消費券登記紀錄】
▶ 10,000元消費券適用之範圍及限制
適用範圍
不適用範圍
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 生活理財