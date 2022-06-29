【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（6月29日更新）

財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元的電子消費券。第二期消費券將於8月7日起發放，市民可透過6大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、PayMe及BoC Pay領取，即睇消費券優惠、領取須知。

（6月29日更新，最新加入將軍澳中心消費券早鳥優惠資訊）

【消費券優惠最新消息】

▶ 10,000元消費券發放金額及期數

發放金額：10,000元

分兩階段發放消費券：

首階段：4月7日起

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go ：1期發放

八達通：分2期發放（首期4,000元，可多次拍卡領取；累積消費總額達4,000元，下一個月16日拍卡領取第二期1,000元）

第二階段：8月7日起

AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe、BoC Pay ：2期發放

八達通：分3期發放（首期4,000元，可多次拍卡領取；累積消費總額達4,000元，下一個月16日拍卡領取第二期1,000元）

使用期限：視乎選用支付工具。

領取資格：

6月30日前要年滿18歲

香港永久性居民或新來港人士

新增資格：「有條件成永久居民」的香港居民，例如透過不同計劃來港的專才及企業家、來港升學人士等

不符合領取資格：

「有意圖永久離港者」包括由2019年6月18日至今年6月12日期間離港而非臨時性質（例如升學、派駐海外工作等），或曾提早申請領取強積金者。

【相關文章：第二期消費券8月7日起分階段發放 「有意圖永久離港者」不合資格領取（附詳情）】

▶ 10,000元消費券優惠

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消費券購物推介

▶ 10,000元消費券發放渠道

首階段 發放渠道：

WeChat Pay HK

Alipay HK

Tap & Go拍住賞

八達通

【相關文章：9.5萬人成功更新支付工具紀錄 逾期未更新或遲領消費券】

第二階段 發放渠道：

WeChat Pay HK

Alipay HK

Tap & Go拍住賞

八達通

PayMe

BoC Pay

【相關文章：第二期消費券增PayMe、BoC Pay 料年中登記暑假發放】

▶ 10,000元消費券更改登記資料

支付寶香港、Tap & Go 「拍住賞」或WeChat Pay HK： 遞交書面表格

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八達通卡： 透過指定網站更改登記紀錄

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▶ 10,000元消費券適用之範圍及限制

適用範圍

涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖。

不適用範圍

繳付政府及公營機構或公用事業的收費、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉帳等，也不可兌現。

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