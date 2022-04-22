【1萬元消費券懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（4月22日更新）

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【元宇宙】港鐵夥The Sandbox建虛擬鐵路 乘客可試揸列車做站長
財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元的電子消費券。上次成功領取5,000元消費券之市民，可透過4大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）及WeChat Pay HK領取，即睇消費券優惠、領取須知。
（4月22日更新）
【消費券優惠最新消息】
▶ 10,000元消費券發放金額及期數
發放金額：10,000元
分兩階段發放消費券：
首階段：4月7日起
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第二階段：年中公布
使用期限：視乎選用支付工具。
▶ 10,000元消費券優惠
商場優惠
商戶優惠
電子支付優惠
消費券購物推介
▶ 10,000元消費券發放渠道
首階段發放渠道：
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▶ 10,000元消費券更改登記資料
支付寶香港、Tap & Go 「拍住賞」或WeChat Pay HK：遞交書面表格
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八達通卡：透過指定網站更改登記紀錄
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▶ 10,000元消費券適用之範圍及限制
適用範圍
不適用範圍
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欄名 : 生活理財