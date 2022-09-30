【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／領取時間表（9月30日更新）

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【港元定存】虛銀最高港元定存息見2.2厘 PAOB新設8個月定存 年息達2.15厘
財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》宣布，向18歲或以上香港永久性居民及新來港人士派發10,000元的電子消費券。第二階段的第二期消費券將於10月1日起發放，市民可透過6大電子支付工具，包括八達通、Tap & Go拍住賞、AlipayHK（支付寶香港）、WeChat Pay HK、PayMe及BoC Pay領取，即睇消費券優惠、領取須知。
（9月30日更新）
【消費券最新消息】
▶ 10,000元消費券發放金額及期數
發放金額：10,000元
分兩階段發放消費券：
首階段：4月7日起
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第二階段：8月7日起
已領首階段消費券，獲發另外5,000元
未曾領取消費券，獲發1萬元
【相關文章：10月1日派第二期消費券 八達通及其他支付工具領取金額不一（附派發時間表）】
使用期限：使用AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap & Go、PayMe、BoC Pay在第二階段領取5,000元消費券，消費券期限至明年2月28日；而使用上述支付工具在第二階段領1萬元消費券的話，消費券期限則至明年4月30日
領取資格：
不符合領取資格：
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▶ 10,000元消費券優惠
商場優惠
電子支付優惠
商戶優惠
▶ 10,000元消費券發放渠道
首階段發放渠道：
第二階段發放渠道：
【相關文章：趁派發第二階段消費券前轉會 比較各支付工具的迎新優惠！】
▶ 10,000元消費券更改儲值支付工具
登記期：6月23日至7月23日
方法：親臨任何一間臨時服務中心／透過消費券計劃網站內的電子登記平台／使用「智方便」（iAM Smart）作身分認證
所需文件/資料：有效的香港永久性居民身分證/香港居民身分證（正本）；載有用作收取第二階段消費券的儲值支付工具帳戶的智能手機或有關八達通卡
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▶ 10,000元消費券適用之範圍及限制
適用範圍
不適用範圍
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欄名 : 生活理財