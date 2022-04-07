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【品味投資】乾隆皇帝弘曆珍藏書畫拍賣　「洗馬圖」最高估價2,400萬

14:50 2022/04/07

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佳士得將於5月28日舉行「中國古代書畫」拍賣，當中雲集了一系列古典大師畫作。其中，將會拍賣石渠寶笈記載為趙孟頫的「洗馬圖」，估價為1,600萬至2,400萬港元。而此手卷乃寶親王弘曆尚未繼位為乾隆皇帝時所珍藏的38件書畫之一。

佳士得指，趙孟頫是中國古代最著名繪馬專家之一，描繪獨馬和群馬皆精，他從研究唐代名家韓幹和宋代名家李公麟之作品中，學習勾畫動物綫條形態、着色方法，以及如何表現帶出動物的神態。

佳士得形容，「洗馬圖」的裝池宮錦圖案編織精細，與雕琢的翡翠玉別子皆保存良好。20世紀初，此手卷被納入日本藤田美術收藏。2017年3月首現紐約佳士得「宗器寶繪—藤田美術館藏中國古代藝術珍品」拍場。而香港佳士得即將於今年5月，再度呈現「洗馬圖」。

■趙孟頫「洗馬圖」■

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「中國古代書畫」拍賣詳情
日期：2022年5月28日
地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

「中國近現代及當代書畫」拍賣詳情
日期：2022年5月29日
地點：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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