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【收息股】上市公司成績表已出爐　邊隻藍籌盈利增長強勁兼有14%股息率？

18:25 2022/04/06

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3月份業績期已經完結，每間上市公司理應已公布去年度業績。到底在數十隻藍籌股之中，哪一間公司的盈利表現按年有增長，而且股息率又高呢？

■2021年度盈利有增長的高息藍籌股■
（按股息率低至高排序）

    點擊圖片放大
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本網在藍籌股之中經過一輪篩選後，發現中國石油化工股份 （00386） 業績表現強勁，優於市場預期，去年度的盈利按年大增約1.2倍，相信是受到勘探及開採業務轉勢，以及煉油業務盈利的支持。其股息率表現亦突出，錄14.2%。2021年度全年派息每股0.47元，派息比率達80%。有市場分析指，公司的H股價格已從今年2月份的高位下跌近10%，再加上股息率持續高企，認為其風險回報吸引及估值便宜。

另一隻盈利錄大幅增長的藍籌高息股是中國石油 （00857） ，去年度盈利921.6億元人民幣，按年增3.9倍，主要是油汽價格大幅上漲所致。

不過，以上的盈利表現是來自去年度的業績公布，投資前仍需多加留意各公司的未來前景，才能作出明智的投資決定。

想知更多收息股選擇，留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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