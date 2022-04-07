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【NFT】全球首座加密貨幣城市　房屋最平6萬美元起　公民身份地契均鑄造成NFT

18:10 2022/04/07

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近年虛擬資產備受投資市場追捧，加密貨幣及NFT等相關投資成為熱潮。最近有公司宣布，將會在太平洋島國瓦努阿圖的島嶼中興建世界首座加密貨幣城市，希望吸引加密專業人士和愛好者入住。

【曾俊華推NFT支持年輕人追夢 日後所有交易10%將回饋初創：按此

房屋最平6萬美元起

據「中本聰島」的官方網站所述，「中本聰島」是位於瓦努阿圖的一座3200萬平方英尺的私人島嶼，由Satoshi Island Holdings Limited所擁有，目標是成為世界加密貨幣之都。瓦努阿圖一向以對加密貨幣友善而聞名，對虛擬資產相關的交易及企業均不徵稅，負責人透露，相關建設企劃已經得到當局批准。

「中本聰島」上的土地擁有權將會透過NFT形式出售、交易及擁有。全島將劃分為2,100塊土地，預期最多容納21,000位居民，而公民身份及地契均鑄造成NFT。取得公民身份後，即可在「中本聰島」上居住、營商及擁有投票權等，而擁有「中本聰島」公民身份，不等同擁有瓦努阿圖公民身份。

與此同時，發展商容許買家持有多塊土地，亦可以與其他投資者合作，共同發展一個大的地段，興建公寓、商場等等。該城市的規劃將由香港建築公司James Law Cyber​​tecture操刀設計，住宅、度假、商務等用途皆有，房屋起價為60,000美元。

「中本聰島」模擬圖

【亞馬遜森林NFT售價150美元起 「買地」資助保育雨林：按此

使用可再生能源　明年初可入住

為符合可持續性的原則，該島所有的能源均為可再生能源，擁有太陽能電池板和廢物管理系統。同時，該島採取負責任原則，除了致力保護島內的樹木外，亦會在島外種植樹木，以抵銷開發島嶼過程中所產生的碳足跡。

據悉，目前已有數萬人申請取得NFT公民身份，目前島上的實體開發正在進行當中，預期今年第四季可以「私人開放」，提供持有公民NFT人士到島上短暫參觀。到2023年初，公民NFT持有者就能陸續在島上居住，未來甚至能把他們的物業出租給旅客居住。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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