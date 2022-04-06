【提早放暑假】迪士尼樂園舉行綫上節目　跟米奇學烹飪做運動　FB留言贏門票

主題公園雖然仍未開園，不過宅在家中都有迪士尼朋友米奇、米妮和大家一齊參與各式各項有趣的活動。香港迪士尼樂園由即日起至4月18日，會於官方5個不同的Facebook專頁及Instagram帳號舉行連串精彩綫上節目，包括與迪士尼朋友做運動、製作手工藝、畫畫、學煮迪士尼主題食譜、探索環保、網上暢遊樂園、歌曲分享等。每日的活動主題各有不同，費用全免，想參加記得留意每日的活動時間表。

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為社區打氣贏樂園門票

另外，樂園為向社會打氣，邀請各界人士讚好香港迪士尼樂園官方Facebook「心想奇妙」的有關帖子，只要由即日起至4月10日前，集合超過1,000個「讚好」，樂園將捐岀5,000張樂園門票予5個慈善團體，分別是香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會。用戶讚好該帖子、在帖子下留言分享對社區的打氣說話、及Tag兩個朋友一同參與活動後，樂園就會選出10位提供最有創意及正能量留言的參加者為得獎者，每位得獎者送出樂園門票2張。

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參加方法 1. 讚好「香港迪士尼樂園」Facebook專頁及「心信奇妙」活動帖子 2. 2022年4月10日23:59前，於帖子下留言分享你對社區的打氣說話，並Tag兩位朋友邀請參與活動，及加上標籤「#TheMagicIsYou」、「#奇妙是你」和「#HKDisneyland」 3. 樂園會選出10位得獎者 按此進入香港迪士尼樂園Facebook專頁「心信奇妙」活動帖子

責任編輯：嚴熹曼

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