【1萬元消費券】買金保值抗通脹？金飾珠寶品牌優惠一覽

新一輪消費券將於本周四（7日）派發第一期的5,000元。在通脹環境之下，不少人都希望能夠買些保值的產品，傳統上最受歡迎的莫過於黃金。因應消費券推出，金飾珠寶品牌均有推出消費券相關的購物優惠，無論是有實質需要，或是希望能保值財富，都可趁機會入手。

【恒地7大商場推消費券優惠 會員累積消費$5000賺額外$430獎賞：按此】

周生生：買滿5,000元送5,000元購物現金券

由4月7日起，周生生推出消費券專屬「三重升級時尚優惠推廣」，當中包括購買指定類型產品滿3,500元即享有500元折扣優惠、消費滿5,000元即可獲贈價值5,000元購物現金券，黃金金條除外；以及優惠價2,000元購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合。

需要注意，市民需免費登記成為「周生生之友」會員方可獲取上述優惠。周生生支援八達通、拍住賞、Alipay HK及WechatPay HK進行消費券的交易。

▼ 點擊圖片放大 +2

優惠詳情

【用消費券氹媽媽開心 5,000元內家庭電器推介：按此】

英皇珠寶：買滿5,800元減2,000元

此外，英皇珠寶亦由4月6日起，推出多項消費券優惠。當中包括：

購買指定18K金（不包含GIA、計價黃金、鉑金貨品及鐘錶產品）、鑲嵌珠寶飾品、定價黃金、定價鉑金貨品，消費正價達3,800元或以上，即減1,000元；

購買指定18K金（不包含GIA、計價黃金、鉑金貨品及鐘錶產品）、鑲嵌珠寶飾品、定價黃金、定價鉑金貨品，消費正價達5,800元或以上，即減2,000元；

699元優惠價，換購每件原價1,088元的圓願12生肖系列；

以Alipay HK、WechatPay HK或八達通付款，可以999元優惠價，換購圓願生日蛋糕系列，原價每件1,688元，可購買多件，每兩件送一條皮繩，系列內款式數量有限，售完即止。

英皇珠寶支援Alipay HK、八達通及WechatPay HK進行消費券的交易。

▼ 點擊圖片放大

優惠詳情

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App