【1萬元消費券】買金保值抗通脹？金飾珠寶品牌優惠一覽

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新一輪消費券將於本周四（7日）派發第一期的5,000元。在通脹環境之下，不少人都希望能夠買些保值的產品，傳統上最受歡迎的莫過於黃金。因應消費券推出，金飾珠寶品牌均有推出消費券相關的購物優惠，無論是有實質需要，或是希望能保值財富，都可趁機會入手。
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周生生：買滿5,000元送5,000元購物現金券
由4月7日起，周生生推出消費券專屬「三重升級時尚優惠推廣」，當中包括購買指定類型產品滿3,500元即享有500元折扣優惠、消費滿5,000元即可獲贈價值5,000元購物現金券，黃金金條除外；以及優惠價2,000元購買時尚Charme足金串珠系列手繩組合。
需要注意，市民需免費登記成為「周生生之友」會員方可獲取上述優惠。周生生支援八達通、拍住賞、Alipay HK及WechatPay HK進行消費券的交易。
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英皇珠寶：買滿5,800元減2,000元
此外，英皇珠寶亦由4月6日起，推出多項消費券優惠。當中包括：
英皇珠寶支援Alipay HK、八達通及WechatPay HK進行消費券的交易。
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊