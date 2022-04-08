【加密貨幣】比特幣已開採1900萬枚　剩下200萬枚要等多118年？

比特幣自2009年誕生至今經過13年，已經被開採超過1900萬枚，意味着僅剩下200萬枚比特幣尚未挖掘，即13年間比特幣已被開發逾90%。

目前比特幣的發行量一共有2100萬枚，市面上有1900萬枚比特幣在流通。根據比特幣協定，開採比特幣的區塊鏈每4年就會減半，在2009年剛出現時，1個區塊鏈可產生50個比特幣；2012年減至25枚；2016年降至12.5枚，如此類推，遞減至所有比特幣都被挖出。因此要將剩餘10%的比特幣全數開發，需要等到2140年。

開採比特幣的速度愈來愈慢，其貨幣普及率又愈來愈高，現存流通的比特幣可能會因限量供應而令價格變得更加高。外滙資訊平台FXStreet分析指，由於稀缺性依然是比特幣主張的核心，加上最近比特幣價格回調，相信或會推動投資者看漲比特幣前景，價格會再有突破。

每年遺失約4%比特幣

雖然現時有1900萬枚比特幣在流通，不過根據區塊鏈研究機構Cane Island於一項調查顯示，在2020年時，市面上只有1400萬枚比特幣流通，但當時其實已經發行1800萬枚比特幣，換言之有部分比特幣已被遺失。該研究指，每年有約4%已發行的比特幣永遠遺失，原因包括用戶遺忘私鑰、沒有人承接身故人士的加密貨幣錢包等。

責任編輯：嚴熹曼

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