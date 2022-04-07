【NFT】首批5000個高登公仔腦魔NFT　首1000名白名單成員2373.7港元入手

大玩二創的香港本地NFT（非同質化代幣）項目NOMORECLUB登場，概念靈感來自高登討論區公仔腦魔（NOMORE），並獲得高登正式授權，今個月即將於OpenSea發行5,000個百變造型版本，首1000名白名單成員更可以5折入手（折後約0.09ETH，即約2,373.7港元）。

NOMORECLUB即將於4月內發行第一批NFT，第一擊為以ERC721A格式發行的5000個腦魔。改良後的ERC721A格式能有效減少同一交易時鑄造（mint）多張NFT的礦工費（Gas Fee），節省了交易的費用。每隻腦魔NFT均透過演算法隨機把稀有程度不同的面容、手、衣服、背景等共200多個獨特特徵組合而成。

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自行設計腦魔 可賺版稅及加入白名單

另外，NOMORECLUB最近更舉辦了一個活動，主打create to earn，由即日起至4月10日，邀請大家分享各自設計的腦魔，再通過DAO官方驗證成為NOMORECLUB legendary NFT新設計。成功入選就可以得到免費airdrop，賺取該作品2022年一半的版稅收入，更能自動加入白名單和成為NOMORECLUB Legendary會員。

活動吸引不少網民參與，首批優秀作品包括惡搞經典港漫《龍虎門》主角王小虎、日漫《JOJO的奇妙冒險》人氣角色空條承太郎及名畫《蒙娜麗莎》等等。前財政司司長曾俊華都有玩，他已經率先擁有屬於他的腦魔NFT，並且在Facebook分享這個獨一無二的設計。

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此外，NOMORECLUB亦於上周首度衝出香港，在美國紐約時代廣場插旗展示大型腦魔作品，更會按計劃陸續登陸全球各大城市。

持有人有機會免費獲NFT

至於NOMORECLUB亦有提及未來計劃，在發行一定數量後，陸續開放給世界各地的藝術家，讓他們參與二創。而第二彈將會有額外5000個「腦魔二世（NOMORETWO）」NFT面世，屆時所有持有者都有機會免費獲得。若獲票最多的二創腦魔將被鑄造成「腦魔二世（NOMORETWO）」NFT，創作者將獲分享利潤及版稅。

除藝術品外，NOMORE獨家商品（T恤、馬克杯、襪子、娃娃及海報等）將在NOMOREMALL上架出售。售價將根據3種不同級別會員等級而定（Legendary 持有者、持有者和公眾），持有者更可優先購買NOMOREMALL發售的持有者和名人聯乘限量商品。

責任編輯：曹佩鈞

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