【品味投資】Tudor 2022新錶款式　即睇邊5款3萬元以下即可入手！

繼Rolex於Watches and Wonders 2022鐘錶展中發布新錶，作為曾經是Rolex副品牌的帝舵（Tudor）亦有推出多款新錶，包括Black Bay Pro、Black Bay GMT、Tudor Royal系列等。本網整理了這4個系列中，以3萬元入手的新錶供大家參考，睇吓有冇你心水啦！

■Tudor2022新款手錶■

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Tudor Royal鑽石手錶以27,000入手

Black Bay Pro、Black Bay GMT和Tudor Royal系列均有款式是可以3萬元以下入手，而Black Bay Chrono錶款價格則較高，要以38,700元起的價錢才可入手。Tudor Royal系列大部分款式以女性錶款為主，而且價格的幅度由17,500元至36,000元，價格相對大眾化，容易入手。此系列新款錶為型號M28320-0001，價格為27,000元，它的「抵買」之處是外圈鑲有60顆鑽石，而錶面為鑲鑽石白色珍珠母，但價格不超過3萬元。

Black Bay GMT系列亦是較多人熟悉的一款，此系列2022新款中，型號M79830RB-0002價格為29,800元，以帝舵表原廠機芯，外圈顏色為啞酒紅色及藍色，以赭棕色皮為錶帶。

■Tudor Royal系列-型號M28320-0001■

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■Black Bay GMT系列-型號M79830RB-0002■

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■Black Bay GMT系列-型號M79830RB-0003■

■Black Bay Pro系列-型號M79470-0003■

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■Black Bay Pro系列-型號M79470-0002■

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責任編輯：區祖飛

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