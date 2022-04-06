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【1萬元消費劵】The Club推會員折上折優惠　一連4星期半價搶1,000元現金券

個人增值 17:55 2022/04/06

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新一輪消費券將於明天派發，The Club推出多個消費優惠，為會員送上折上折優惠計劃。由4月6日至10月31日，本地居民只要免費登記成為The Club會員，即可於The Club網購平台Club Shopping以最優惠的價格選購産品。

以半價搶購1,000元電子現金券

The Club會員於4月7日起，一連4星期於星期四上午11時，以低至5折優惠，即500元搶購價值1,000元的Club Shopping電子現金券。Club Shopping電子現金券讓會員以低價選購The Club家具電品、電子遊戲及配件、美容產品和酒類等服務及產品。數量有限，先到先得。

另外，由2022年4月6日起至10月31日，除Club積分換購的産品外，於Club Shopping選購任何產品，滿指定金額，即送高達500元的電子現金券，供下次消費時抵銷金額，有效期至2022年11月31日。是次優惠將不設限額，還可賺取Club積分。

多款電器優惠價發售

同時，The Club更推出加碼狂賞，精選300多款熱門產品，包括GIGABYTE 24吋4K電競熒幕、SONY 43吋4K Ultra HD智能電視、Breville智能意式咖啡機、任天堂Switch（OLED款式）白色遊戲主機、iPhone 13 Pro Max天峰藍色128GB智能手機等皇牌產品低至6折供The Club會員選購。

此外，The Club指，為了讓會員不用擔心在消費券限期前未能挑選心頭好，用盡消費券。The Club將推出2款Club Shopping電子現金券，分別為2,000元2張及5,000元乙張，讓會員「延長」消費期限到2022年12月31日。

 

責任編輯：區祖飛

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