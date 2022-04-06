【租iPhone】Apple擬推iPhone月租計劃　包iCloud服務兼可即換新款？

全球有不少熱愛蘋果的「果粉」，每逢有新產品推出，果粉必定落力捧場。但隨着蘋果產品的價格愈來愈高，有不少粉絲都減少置換新產品。為增加收入及推動消費者更常換新手機，蘋果擬推出iPhone租用計劃，以付月費形式使用iPhone，費用除了包含手機外，更包Apple Care等其他附帶服務，希望讓想換新手機但又不想付全費購買iPhone的消費者受益。

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根據外媒Bloomberg消息指，蘋果正計劃為iPhone推出全新硬件訂戶服務，不過服務概念與傳統分期付款並不相同。用戶只是在限期內付月費租用iPhone，是屬於租用性質，限期後用戶並不會有該產品的擁有權，即用戶不能買斷產品。而用戶在租用iPhone時，會順帶免費獲得Apple Care維修保養、Apple Music、TV+、Arcade和iCloud等原本需要付費的服務。

至於月費又如何計算？報道指，月費並不是按產品價格再平分12或24個月的方式來計算，而是視乎租用者租用哪一款產品。而當用戶參與計劃後，每當有產品推出更可立刻置換新型號。

月費計劃雖然可讓消費者不必為新iPhone支付數千元，又可以隨時換最新型號，看似划算，但分析指，從長遠看，客戶不能買斷產品，付月費的總額或有可能比直接購買一部新手機更貴。目前計劃仍在開發階段，預計或於2022年底至2023年推出，收費則暫時未有定案。

責任編輯：嚴熹曼

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