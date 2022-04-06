【退休規劃】4旬夫婦擁2000萬資產移居台灣　沒有工作擔心股市表現影響被動收入？

Carson已經是第三次和Alvin商討理財規劃，上兩次是在2013年（316期）及2017年（494期）進行，所以大概4年便會相約討論。今年47歲的Carson去年8月移居台灣，和太太享受着半退休生活。兩口子過去十多年，已經為提早退休積極準備，所以計算後認為能力許可，便決定移居台灣提早退休。Carson也有想過應否在台灣繼續工作，但考慮到台灣收入水平低，加上不懂台語，發覺不容易找到滿意的工作，因此決定與其為了打發時間而工作，倒不如做一些更有意義的事情。所以他在台灣安頓後，開始享受遊山玩水以外，亦有做義工，為居住的社區作出貢獻。

【背景】 姓名：Carson

年齡：47歲，太太42歲

職業：移居台灣數月，沒有工作

婚姻狀況：已婚，與太太二人世界 【現有資產】 現金：400萬元

股票及基金：1,000萬元

強積金：200萬元

儲蓄保險價值：200萬元

自住物業：200萬元（已償還按揭）

資產總值：2,000萬元 【每月收支】 收入 股票及基金派息：4.5萬元 開支 生活費：2.5萬元

租金：5,000元

保險保費：1,100元 【每月結餘】 盈餘：1.39萬元

Carson和太太在台灣生活，並不是一定要工作，但當空餘時間太多，Carson便更關心現時的投資組合是否理想，更開始憂慮如果表現不濟，收益減少，會否令生活出現問題。談到生活支出，Carson分享他認識一位同是來自香港的朋友，一個月支出大約3萬元台幣（約8,300港元），已經包括各項生活所需，而另一位朋友一家三口每月大約需要10萬元台幣生活費（約2.8萬港元），可想而知生活開支相比香港低很多。他指出除生活費以外，希望能夠有四筆儲備，應付潛在醫療需要、發展興趣、旅行及太太的需要。

Carson的太太比他早到台灣，已拿到身份證，所以他們剛在台灣置業，由於是樓花，預計在下半年便可以入伙。Carson兩夫婦購買了一個實用面積約500平方呎的單位，是新住宅大廈，需要約200萬港元。雖然在台灣亦能夠申請按揭，利息亦只在2厘內，但Carson考慮到金額不高，加上已持有不少存款，而且對現時投資市場懷有戒心，不敢貿貿然投資，所以索性一筆過支付樓價，減低煩惱。

股票波動大 非只升不跌

由第一次面談到現在已近10年，間中我和Carson都會在WhatsApp中討論投資，他所投資的基金及股票和我的亦差不多，我告訴他為何我沒有他的憂慮，其實是時間管理及運用的問題。

Carson指出他兩夫婦的生活簡單及有規律，每星期有兩天做運動，一天和朋友聚會，周六和周日做家務，餘下兩天便用作留意股票市場，但面對大上大落的港股始終感覺不踏實。另外，只靠資產製造收入，令到Carson的憂慮增加，每次面對股市下跌都不想接觸有關資訊，採取鴕鳥政策，我向他解釋，股票類資產波幅必然比較一般平穩收益類資產大，所以不能夠只期望資產組合只升不跌。

他應該想想怎樣將專注力分散到其他事情，這能夠令他減少只關心投資組合表現的問題，但大前提是他的投資組合中，不是一些消息類及投機買入的股票或基金。2019年決定移居台灣的時候，Carson已將香港物業在高位賣出套現800多萬元，再買入基金。現有投資組合中，基金組合中有大部分是派息基金，再加上股票派息及保單收益，每月平均能獲取約4.5萬元被動收入，兩口子的生活每月約3.1萬元，已包括5,000元租金，租住600多平方呎實用面積的單位，到新屋落成及入伙後便不用付出租金。

需要保存較多應急錢

組合中不同資產的比例分配，需要按家庭收入狀況來決定，由於Carson沒有穩定工作收入，所以被動入息的確定性需要較高，亦需要保存較多的應急錢。我建議他應該保留等同2年生活費金額的應急錢，雖然將會搬入自住物業而不用支付租金，但居住的雜費也不能忽略，所以可以保存70萬元為應急資金。扣除自住物業及應急資金之後，其他資金及資產再按期望收益率及需要的生活費，設定平穩收益及長遠增值組合。不論股票及基金都可以有類似做法，分為追求收益及追求資本增值兩類項目。而為了令收益的穩定性增加，組合中亦可以增加年金或儲蓄型保單的比例。

假設Carson每月需要生活費3.5萬元及用作製造收益資產有1,400萬元，其餘資產是自住物業，長綫增值資產和流動資金，換句話說，收益率只需要3%，便能達到期望收益，我相信這個並不屬於進取的要求，所以我認為Carson毋須擔心生活費，亦不用為收入而工作，倒不如多用時間追求生活滿足感，好好把握移居台灣能享受的好處，包括有更多旅遊好去處及遠低於香港的生活費。所以他能夠管理好時間便能夠較輕鬆面對投資組合的波動問題。

投資要設定獲利或止蝕的價格

另外，現時每月家庭收支有盈餘1.4萬元，用作月供基金投資，主要是美國科技股類基金及台灣股票基金，上年度表現不俗，踏進2022年直到目前為止卻表現欠佳，所以整體基金組合由賺變蝕，這令到Carson有一個疑問，便是基金應否長綫投資？

其實不單是基金，股票投資亦應該要問自己，這些是否長綫的投資項目，我和他分享了一些股票代號及投資市場，都是過去十多年前備受追捧的股票或市場，但從今天看來，已經變成投資價值不高的資產。所以在投資時，不要和自己說某股票或某基金必定會長期持有，反而要為投資計劃設定適當比例及獲利或止蝕的價格，到發生時便要果斷做決策，否則只會經歷一段長時間後，手上持有的都只是雞肋。

雖然有些股票或基金獲利之後會有機會再繼續向上，但鎖定利潤後始終會令自己減少煩惱。除此之外，應該將投資分做兩部分來管理，包括定期定額的投資可以繼續維持進取，另外一筆過投資的累積資產便要更加留意風險，嚴控獲利及止蝕的安排，更不要在面對決定那一刻才考慮要如何做，一定是事前已經定好計劃及執行安排，這樣才能減少匆忙中做錯決定的問題。

而追求收益方面的股票及基金，相對上需要有長期持有的心態，但不代表不會轉換，所以當派發收益不理想或是基金評級被下調時，便要考慮是否要繼續持有。亦不要相信只有一隻股票或一隻基金便能夠達到你的期望效果，應該以分散投資來降低風險為策略。

Carson的父母已經百年歸老，除了太太便沒有其他親人需要他照顧，所以人壽保障需要相對不大，而因身體健康原因兩夫婦購買醫療保險的保費會很昂貴，因此我建議他需要另外撥開一筆儲備用作應付潛在醫療自出，估計二人共150萬元應足夠，可以投資在年金或儲蓄壽險類資產，確保需要用時不會出現價格波幅。

【原文刊於第752期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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