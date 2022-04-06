【ESG】「唯利是圖」思維漸被淘汰　ESG投資打開金融市場新時代

放眼全球，ESG（環境、社會、治理）投資的增長可謂勢不可擋。截至2020年末，ESG相關投資的資產總額已超過35萬億美元，換言之，全球每10元的專業管理資產，便有超過3元是與ESG相關。根據全球可持續投資聯盟2020年報告，與2016年相比，ESG市場規模已大增了53.5%。彭博行業研究預計到2025年，ESG投資市場的規模更有望暴增至逾50萬億美元，成為投資世界的主流力量。

截至去年9月30日，安聯投資所管理的可持續資產便高達1,360億歐元。有趣的是，ESG投資並非一個橫空出世的概念，早於2004年聯合國環境規劃署金融倡議機構的報告便已提及，並與早期的理念如「企業社會責任」等一脈相承，但當時ESG投資仍未進入大眾投資者的眼球。那麼為何到了近年，ESG投資忽然取得如此驚人的增長？筆者認為這與氣候問題及投資者心態轉變有關。

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經濟發展不應犧牲環境和社會

近幾年全球各地頻頻出現極端天氣，加上新冠疫情肆虐，人們開始意識到經濟發展不應再以犧牲環境和社會利益為代價，企業管治思維需由追求「股東價值最大化」轉變為「持份者為本」，才更有利於長遠發展。傳統財務分析固然重要，但是環境保護、社會責任、公司治理等非財務因素，實際上對企業的風險承受能力、財務狀況、業績和估值也息息相關，在投資決策中不可輕視。

由於ESG因素有助環球金融市場發展更為健全、更具前瞻性，換言之，納入ESG因素的投資策略，也有助減少風險、提高潛在回報。展望未來，ESG因素將會廣泛地整合至金融市場及商界實踐之中，而在不少地區，ESG甚至已成強制性的監管披露要求。

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投資、價值互相結合

另一方面，新世代漸漸擔當起社會的主要崗位，與老一輩不同的是，他們更重視一些普世價值觀，包括環保生活及正義消費等，透過ESG策略，投資者可以主動地為環境和社會創造正面影響力。

舉個具體例子，聯合國早於2015年提出17項可持續發展目標，以期在2030年或之前消除貧窮、減少不平等及對抗氣候變遷等。根據經濟合作暨發展組織（OECD）及聯合國開發計劃署（UNDP），若要實現這些目標，發展中國家每年的融資缺口高達2.5萬億美元，除了公共資金之外，私人市場的資本參與同樣重要，這就為投資者帶來了契機，可以出一分力推動更美好的未來。經合組織就預計，企業把可持續發展目標納入業務策略之中，將可帶來至少12萬億美元的經濟機會，並創造3.8億個新工作職位。

金融市場的新時代已經到來，「唯利是圖」這種古舊思維將漸漸被淘汰，未來投資的大趨勢將會是「投資價值兩結合」，大家做好準備了嗎？

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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