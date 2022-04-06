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【1萬元消費券】V city及V Walk送出逾680萬獎賞　消費享高達150%回贈

精明消費 16:15 2022/04/06

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市民最快明日（7日）可以領取第一階段5,000元的消費券，V city及V Walk宣布推出消費券推廣活動，送出總值逾680萬元消費優惠。在推廣期內，The Point會員以電子消費券即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元的指定商場及商戶贈券／禮券，賺盡150%回贈。

消費享高達150%回贈

如於4月7日及指定快閃日子，The Point會員以合資格之儲值支付工具包括WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞即日消費滿2,000元，即可換領總值3,000元的指定商場及商戶贈券／禮券，賺盡150%回贈，各商場每日150個名額，同時可賺取會員積分。

由4月8日起，The Point會員以電子消費券即日消費滿3,000元，即可換領總值2,000元的指定商場及商戶贈券／禮券，同時可賺取會員積分，各商場每日有20個名額。

最高消費送iPhone 13 Pro

由4月7日起至5月6日期間，The Point會員於同一商場內任何商戶發出的有效電子貨幣消費發票，透過指定登記表格（V cityV Walk）成功遞交及填妥資料（當中須包括最少1張以電子消費券消費滿2,000元的有效發票），每個商場首名累積最高消費金額的會員均可獲贈iPhone 13 Pro 128GB（松嶺綠色）1部（建議零售價8,499元）。

消費滿$500換$50健康食品贈券

另外，The Point會員可憑200積分於The Point App內V city／V Walk之「獎賞」頁面換領預留證，至額滿即止，並於4月18日或之前在商場以WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通及Tap & Go拍住賞即日消費滿500元，即可換領50元健康食品贈券。每個商場各100個名額，最多出示2張由不同商戶於同一商場發出的有效機印發票及相符的電子貨幣付款存根。

另外，於場內即日以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領新冠病毒快速檢測套裝／口罩乙盒。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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