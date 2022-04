支票係過時產物？　在電子支付年代仲有咩吸引力？

滙豐同恒生喺3月23號一齊推出手機入票服務,對於由滙豐或恒生所發出嘅支票,滙豐或恒生客戶可以選擇經手機App入票,省卻親臨滙豐恒生分行入票嘅時間。

我留意到網上反應都幾兩極,一邊係大舉贊成,尤其喺疫情期間分行數目大減,收到支票都真係幾難處理,雖然暫時只限處理滙豐恒生嘅支票,都聊勝於無啦。

另一邊廂嘅批評聲音有兩種,一係嘲笑香港銀行不思進取,呢個技術喺英美兩國已經有超過10年歷史,根據Financial Times嘅報道,英國有類似服務嘅銀行就包括Bank of Scotland、Barclays、First Direct、Halifax、HSBC、NatWest、RBS、Starling同Virgin Money九家銀行,香港實在太慢喇!

另一種聲音就批評得更徹底,直指支票係過時嘅產品,喺電子支付盛行嘅今日(更唔好即將來臨嘅CBDC),仲用支票既唔環保、效率又低、更浪費人力清算,理應予以淘汰,𠵱家滙豐恒生仲花資源喺應該淘汰嘅產品上面,明顯唔係站在歷史正確的一方喇。

其實英國喺2010年嘗試過全面淘汰支票,但最終喺多方反對下決定保留,到底支票喺電子支付年代仲有咩吸引力呢?我會嘗試提出3點解釋一吓,包括:

1. 支票只需要知道對方姓名,甚至係唔知道對方姓名都可以支付!

2. 呢個世上有好多電子支付處理唔到、但係支票可以處理嘅交易!

3. 支票雖然「收得慢」,但係「畀得快」,仲要「有溫度」,咁就已經足夠喇!

唔知大家又同唔同意呢?

支票只需要知道對方姓名,甚至係唔知道對方姓名都可以支付!

就算今日香港已經有FPS,但當我哋畀錢嘅時候,我哋仍然需要知道收款方嘅電話號碼、電郵、FPS ID或者收款QR Code先可以畀到錢(前提係大家有登記),就算喺前年12月FPS作出重大更新,容許公營機構以大家身份證號碼放款(前提都係大家有用身份證號碼登記),支票仍然比起FPS有一個好大嘅優勢:

就係只需要知道對方姓名就可以喇!

大家真係唔好睇少呢一點,例如𠵱家稅局退稅,大家想稅局先畀封信/e-mail大家攞FPS電話號碼同叫大家Declare接受FPS退稅,定係乾手淨腳一嚟就畀支票大家呢?(喂,支持環保,梗係唔用支票啦)。

支票喺電子支付年代仍然有生存空間,除咗因為呢刻仍然好多人無用/唔識用e-banking/無登記FPS(當然呢個都係時間問題,但係每個人都有名,即係支票係一定Work的),仲因為支票係由「收款方」將支付命令送入銀行體系,咁就有好多由「付款方」將支付命令送入銀行體系嘅電子支付無嘅好處。

有啲咩好處呢?因為支票係由「收款方」送入銀行體系,所以付款方根本唔需要理會要入邊間銀行、入邊個Account number,呢個係收款方自己決定嘅事。

大家會話「FPS都唔使理啦!」,咁就又返返去嗰個問題,首先要對方有登記FPS先(而FPS商用係收費,而仲有啲Transaction FPS係做唔到的,呢個下個Point講),如果要用RTGS的話,咁就仍然要知道邊間銀行邊個戶口號碼喇。

其實支票唔單單係「只需要知道對方姓名」就可以畀錢,事實係「連個名都唔需要知」,因為大家係可以唔寫名、但只寫銀碼同簽名的,跟住對方自己寫的,或者大家可以只寫名同簽名、但係銀碼留空,咁就代表無限量支持喇!

除非FPS係用個名嚟做綁定(但技術上根本唔可行,因為香港都唔只一個人叫Wallace Tin啦),兼且可以做到「無名都畀到錢」,咁就可以完美取代支票喇。

呢個世上有好多電子支付處理唔到、但係支票可以處理嘅交易!

雖然支票最後都係電子結算,但係仍然有好多交易係支票先處理到嘅。

例如期票(Post-dated cheque),即係未來先可以結算嘅支票,通常用喺一啲將會發生嘅交易上面,例如交易7日後先交割,但係買賣雙方嗰日不便撞面,買方就可以開一張期票畀賣方,日子寫7日後,賣方就可以7日後入票攞錢,買方唔需要擔心賣方收咗錢唔出貨,因為一唔對路就可以同銀行講Stop payment報銷張支票喇。

咁大家會話其實將FPS payment date設定喺7日後都可以做到,但咁係有分別的,首先一般銀行唔會畀你設定太遠嘅日子(通常30日內啦),二來咁對賣家嚟講係一啲保障都無,因為就算最後買方戶口根本無錢(即係彈票Dishonored cheque)都好,賣方係第一時間收到自己銀行通知,而唔會因為買方話「處理中」而一拖再拖,賣方亦可以攞住張票同買方理論,呢個亦係「付款方將支付命令送入銀行體系」嘅好處喇。

講多個真實例子,我最近都開咗一張支票畀大田太,幫手買起由細住到大嘅公屋,不過大田太話要搞一大輪手續,我又唔想啲錢畀Idle住,所以就開咗張有收款人姓名、有銀碼、有簽名、但無日期嘅支票畀大田太,當佢要畀錢嗰刻就寫日子再將支票兌現就OK了。

以上又係另一FPS好難處理到嘅例子,因為我想即刻面對面就畀錢大田太,等大田太感覺攞住啲錢,亦唔想佢要到畀錢嗰刻再叫我過錢畀佢,所以由「收款方發動」嘅「無日期支票」就係最好選擇。

其他例子仲有上段講到嘅無銀碼支票、無收款人支票等等,呢啲都係「紙本」嘅優勢喇。

除此之外,而支票係無付款上限,但係電子支付基於保安原因,係一定有上限的,上限各家銀行唔同,一般對「已登記帳戶」都係5萬至10萬不等,未登記就一般當「小額轉帳」上限1萬處理,所以大家暫時都唔太可能用FPS買樓畀大訂喇。

咁又係咪代表支票好危險呢?絕對唔係,因為𠵱家每張支票都做晒防偽,仲要偽造方要知道你戶口號碼同支票號碼、仲要冒大家簽名至得,點睇都係偷密碼容易啲喇,而當銀行懷疑支票有問題嘅時候,仲會打番畀客戶確認,所以當需要大額轉帳嘅時候,支票就要出場喇。

支票雖然「收得慢」,但係「畀得快」,仲要「有溫度」,咁就已經足夠喇!

點解2010年英國政府會擱置淘汰支票嘅計劃呢?其中最大嘅反對團體係慈善團體。

根據BBC 2011年嘅報道,報道一開頭就指出Abolishing cheques could have “devastating consequences” for charities’ income, according to a fundraising body.

有幾Devastating呢?英國有70%嘅慈善捐款係用支票支付,而受訪慈善機構更表示: “If they cannot give by cheque, then they will not give at all.”

大家可以幻想一吓慈善團體嘅主要募捐模式:我哋每半年都會送上我哋嘅工作報告,話畀您知您嘅捐款為呢個世界帶嚟幾大影響,然後你只需要攞出支票簿,寫上你願意繼續為呢個世界作出貢獻嘅銀碼,簽個名,再放入我哋為您特設嘅回郵信封,唔需要貼郵票,寄返返嚟,咁呢個世界就可以繼續因您而發亮喇。

所以當大家評批支票無效率,要T+2甚至更長先收到錢,慈善團體根本唔介意,因為「收得慢」唔緊要,最緊要「畀得快」嘛!

大家話其實慈善團體可以整個QR Code喺張宣傳單張度收錢啫,咁咪大家都方便咯!我諗慈善團體絕對唔會冒呢個險,一來唔知點出收據畀捐款者辦退稅,二來就係突然改變捐款人習慣太冒險,三來就係FPS掃QR Code真係好「無溫度」咯!

慈善事業係一場販賣溫情嘅生意,我先要寫低慈善團體個名、再寫銀碼、再大筆一簽,「哇,我正令到世界變得更美好呀!」,用QR Code畀錢又邊有呢種「溫度」呢?正如我要支持大田太買咗間公屋佢,我都唔會FPS過數畀佢而選擇畀支票,都係因為「有溫度」咯!

睇返剛才提及Financial Times嘅報道,報道最後都不忘講咗句:

And don’t forget the emotional bonus — a cheque falling out of a birthday card is so much nicer than a sterile online bank transfer.

呢啲咪就係「溫度」咯!

支票是否過時的產物呢?支票還有沒有未來呢?

今日同大家講咗支票仍然會繼續生存嘅3大理由,唔知說唔說服到大家呢?

點都好,英國就決定保留支票,仲話「cheques will continue for as long as customers need them」,力證支票仲有存在嘅必要喇。

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。

