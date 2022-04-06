【1萬元消費券】華置商場推「賞不停消費大賞」　送千萬元現金券及高級餐廳免費任食

為配合香港政府發放消費券，華人置業集團 （00127） 管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城等6個商場，由明日（7日）起推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,000萬元的現金券。

凡使用電子支付，包括政府消費券計劃指定的支付平台，即八達通、支付寶香港、WeChat PayHK及Tap&Go「拍住賞」，在6個商場場內消費及於網上商店「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」消費，有機會獲得以下3大豐富獎賞。詳情請留意商場日後在Facebook的公布。

獎賞1：「綫下」現金券回贈賞

由4月7日起，顧客透過電子支付，在六大商場場內消費滿指定金額（詳見下表），即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。此外，在The ONE、皇室堡或新港中心換領商場購物現金券的首500名顧客，將額外獲贈網上商店優惠碼，在網上商店消費滿100元可享50元的折扣。是項獎賞先到先得，換完即止。

■按圖看華置6商場消費回贈詳情■

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獎賞2：「綫上」eSHOP多買多賞

網上商店將由4月7日起再度公開發售6個商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出， 全數有效期至2022年12月31日。

獎賞3：無上限高級餐廳免費任食任飲

於4月7日至5月9日，累積登記消費金額最高的The ONE Club及WINDSOR CLUB會員（兩個會籍的得獎者不可為同一人），將可於2022年7月31日前，在The ONE L20的高級餐廳PHENOMENON WINE‧DINE與一名親友免費任食任飲，午餐時段（中午12時至下午6時）或晚餐時段（下午6時至10時）二擇其一。有關堂食消費不設上限。

責任編輯：鄭樂怡

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