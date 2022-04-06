  • 25°C
香港時間 : 2022406日 (週三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【1萬元消費券】華置商場推「賞不停消費大賞」　送千萬元現金券及高級餐廳免費任食

精明消費 17:25 2022/04/06

分享：

為配合香港政府發放消費券，華人置業集團 （00127） 管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城等6個商場，由明日（7日）起推出「賞不停消費大賞」，送出總值超過1,000萬元的現金券。

凡使用電子支付，包括政府消費券計劃指定的支付平台，即八達通、支付寶香港、WeChat PayHK及Tap&Go「拍住賞」，在6個商場場內消費及於網上商店「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」消費，有機會獲得以下3大豐富獎賞。詳情請留意商場日後在Facebook的公布。

獎賞1：「綫下」現金券回贈

由4月7日起，顧客透過電子支付，在六大商場場內消費滿指定金額（詳見下表），即可獲贈商場購物現金券或美食現金券。此外，在The ONE、皇室堡或新港中心換領商場購物現金券的首500名顧客，將額外獲贈網上商店優惠碼，在網上商店消費滿100元可享50元的折扣。是項獎賞先到先得，換完即止。

■按圖看華置6商場消費回贈詳情■

    點擊圖片放大

獎賞2：「綫上」eSHOP多買多賞

網上商店將由4月7日起再度公開發售6個商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。有關購物現金券將分階段發售及送出， 全數有效期至2022年12月31日。

獎賞3：無上限高級餐廳免費任食任

於4月7日至5月9日，累積登記消費金額最高的The ONE Club及WINDSOR CLUB會員（兩個會籍的得獎者不可為同一人），將可於2022年7月31日前，在The ONE L20的高級餐廳PHENOMENON WINE‧DINE與一名親友免費任食任飲，午餐時段（中午12時至下午6時）或晚餐時段（下午6時至10時）二擇其一。有關堂食消費不設上限。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【1萬元消費券】V city及V Walk送出逾680萬獎賞　消費享高達150%回贈
今日
【1萬元消費券】V city及V Walk送出逾680萬獎賞　消費享高達150%回贈
【消費優惠】奇華餅家端午粽券早鳥優惠　會員買滿$198送$40優惠券
今日
【消費優惠】奇華餅家端午粽券早鳥優惠　會員買滿$198送$40優惠券
【消費優惠】DONKI玩具節精選玩具低至半價　Figure景品7折
今日
【消費優惠】DONKI玩具節精選玩具低至半價　Figure景品7折
【抗疫外賣】水門雞飯全日外賣自取85折　新推一人份手切吊龍伴泰式火鍋售88元
2022/04/05
【抗疫外賣】水門雞飯全日外賣自取85折　新推一人份手切吊龍伴泰式火鍋售88元
放假學做大廚？推介即煮懶人餸菜包
2022/04/05
放假學做大廚？推介即煮懶人餸菜包
電子支付 支付寶 皇室堡 Windsor House 新港中心 Silvercord 東角 Laforet 灣仔電腦城 銅鑼灣地帶 Causeway Place 電子消費券 美食 華置

下一篇文章

【1萬元消費券】V city及V Walk送出逾680萬獎賞　消費享高達150%回贈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

今日優惠精選 - 【消費優惠】Crostini至尊曲奇或蝴蝶酥禮盒買1送1　Pacific Coffee手機App下單自取9折
【消費優惠】Crostini至尊曲奇或蝴蝶酥禮盒買1送1　Pacific Coffee手機App下單自取9折
【清明節2022】九巴增8條特別綫疏導市民掃墓　來往曾咀、荃灣、和合石墳場
【清明節2022】九巴增8條特別綫疏導市民掃墓　來往曾咀、荃灣、和合石墳場
【1萬元消費券】恒地7大商場推消費券優惠　會員累積消費$5000賺額外$430獎賞
【1萬元消費券】恒地7大商場推消費券優惠　會員累積消費$5000賺額外$430獎賞
【7仔Wordle】7-Eleven「估乜賞乜」猜字遊戲　首500名玩家猜中贏$5現金券
【7仔Wordle】7-Eleven「估乜賞乜」猜字遊戲　首500名玩家猜中贏$5現金券
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【虛擬銀行】Mox開戶優惠　消費滿$1000獲$1000回贈（附邀請碼）
【消費優惠】DONKI玩具節精選玩具低至半價　Figure景品7折
【消費優惠】DONKI玩具節精選玩具低至半價　Figure景品7折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款